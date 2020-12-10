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Врач рассказал, как уберечься от рака, поразившего Майкла Дугласа

Среди всех инфекций, передающихся половым путем, первое место занимает вирус папилломы человека. Порядка 70% регистрируемых случаев приходится на этот диагноз. Некоторые типы ВПЧ могут спровоцироват рак, что и произошло с актером Майклом Дугласом, хотя он долгое время не догадывался об истинной причине своей болезни. Об этом корреспонденту «Росбалта» рассказал национальный представитель России в Европейском обществе онкогинекологов ЭНИГО, хирург отделения онкогинекологии Петербургского онкоцентра Антон Ильин.

«Вирус папилломы есть у большинства людей на планете. Существует около 200 видов этой инфекции, однако опасность представляют лишь пару из них. Данные виды увеличивают риск развития рака шейки майки в 500 раз, рак ануса, рак полового члена, рак гортани или глотки», — рассказал Ильин.

Инфекция, по словам врача, передается преимущественно половым путем.

«У Майкла Дугласа был рак гортани, и он думал, что это из-за курения, но оказалось, что все из-за орального секса, который, как оказалось, он практиковал многие годы», — поведал Ильин.

Самый эффективный способ защиты, по мнению эксперта — вакцинация. Ее лучше всего делать до начала половой жизни, начиная с 9 лет. Тем не менее исследования показывают, что вакцинация от ВПЧ эффективна до 45 лет.

10 декабря, 2020 | Category: Наука, Новости, Шоу-бизнес ﻿
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