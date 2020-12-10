В США испытали гибридный самолет на пассажирском маршруте

Американская компания Ampaire провела летные испытания гибридной версии пассажирского самолета Cessna 337 Skymaster полетом по маршруту между двумя Гавайскими островами. Как пишет Flightglobal, общее расстояние полета составило 90 километров, причем самолет пролетел его только с использованием аккумуляторов без включения генератора. Испытательный полет признан успешным.

Гибридная версия Cessna 337, разработанная Ampaire, оснащена двигателем внутреннего сгорания Continental IO-550, установленным в хвостовой части. Он вращает толкающий воздушный винт и электрический генератор. Тянущий воздушный винт в носовой части приводится в движение электромотором мощностью 200 киловатт, специально ограниченным до мощности в 120 киловатт.

В гибридной версии Cessna 337 рассчитана на полет продолжительностью 75 минут. Самолет также может пролететь еще 30 минут на резервном аккумуляторе.

Во время испытаний самолет совершил перелет между островами Кахулуи и Хана. Полет в одну сторону между островами составляет около 20 минут. Испытательный полет проводился совместно с пассажирским авиаперевозчиком Mokulele Airlines. Состоявшийся перелет стал первым в серии демонстрационных полетов на Гавайских островах.