В США эксперты заявили о революции в космонавтике

Испытание прототипа космического корабля Starship американской компании SpaceX может быть свидетельством революции в современной космонавтике, заявили в The Drive.
«Сегодняшнее огневое испытание свидетельствует о том, что американская космическая программа может быть на пороге революции, невиданной почти полвека. Цели [главы компании SpaceX Илона] Маска чрезвычайно амбициозны, но реализация работающего Starship в любой из возможностей означала бы огромный скачок в доступности космических полетов», — пишет американское издание.
В ходе испытательного полета прототип космического корабля Starship восьмой версии (SN8) поднялся на высоту 12 километров, совершил аварийную посадку.
Starship является второй ступенью создаваемой SpaceX многоразовой космической транспортной системы Big Falcon Rocket (BFR). Вторая ступень получит шесть двигателей Raptor, первая — 31. Raptor, работающий на метане и кислороде, отличает наибольшая тяговооруженность (отношение развиваемой силовым агрегатом тяги к его весу) среди всех когда-либо созданных ракетных двигателей. В многоразовом варианте система BFR рассчитана на выведение на околоземную орбиту до 150 тонн полезной нагрузки и возвращение на Землю до 50 тонн, а также комфортную транспортировку до 100 человек (по 2-3 в каюте) к Луне и Марсу. Система должна полететь в первой половине следующего десятилетия.
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