Умерли последние жители острова Недоразумения

В поселке Рыбачий на острове Недоразумения в Охотском море скончались последние жители – супруги Сергей и Галина Хищенко. Местные власти пока не могут вывести тело женщины на материк, сообщил редакции Сибирь.Реалии житель Магаданской области Сергей Ярцев.

По словам Ярцева, который занимается на острове рыболовецким промыслом, летом у Сергея Хищенко случился инсульт, но от госпитализации он отказался. 23 ноября 69-летний мужчина скончался. Поскольку власти не смогли предоставить транспорт, рыбаки вывезли тело с острова на собственной лодке и в присутствии участкового доставили в морг. После смерти Галины Хищенко 7 декабря они обратились в полицию и МЧС с просьбой вывезти тело женщины. «Нам сказали, что спецсредств нет, поэтому вывезти труп смогут только после того, как встанет лед. А это примерно месяца два», – рассказал Сергей Ярцев.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Магаданской области, федеральное законодательство не позволяет спасателям заниматься транспортировкой умерших. «Как бы это странно ни звучало, но мы не имеем права вывозить тела умерших. Это регламентировано рядом федеральных законов. По закону, вывозом должны заниматься местные власти», — рассказали в ведомстве.

Как рассказала Сибирь.Реалии глава Ольского городского округа Ирина Ерисова, вывозу тела мешает ледовая обстановка. В ближайшее время тело доставят в ближайший поселок для экспертизы и последующих похорон.