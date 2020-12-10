Ученые выяснили, как голодание продлевает жизнь

Представляющие американский Университет Бригама Янга исследователи выяснили, что голодание ведет к снижению активности рибосом – важнейших немембранных органелл живой клетки, которые служат для биосинтеза белка из аминокислот. Уменьшение активности позволяет рибосомам использовать больше ресурсов для самовосстановления, что в конечном итоге снижает темпы старения всего организма. Выводы ученых были изложены в журнале Molecular & Cellular Proteomics, а краткий обзор представлен на сайте EurekAlert!.



В рамках нового эксперимента ученые использовали две группы мышей. Одна из них была ограничена в пище, а другая питалась нормально. Этот этап занял десять недель, после чего мышей начали усыплять. Из клеток печени грызунов были выделены рибосомы, а затем был проанализирован состав образующих их белков и РНК. Полученные данные позволили ученым ответить на многие вопросы, связанные со скоростью обмена разных компонентов рибосом.

Как оказалось, у мышей, ограниченных в пище, скорость деления клеток снизилась на 25 процентов, а в самих клетках уменьшилась активность рибосом. Эксперты также зафиксировали ускоренные темпы замены поврежденных частей рибосом новыми. Все это стало веским доводом в пользу теории о положительных аспектах умеренного голодания. Однако ученые не спешат делать далекоидущие выводы, если говорить о продлении жизни у людей. Ответить на вопросы, связанные с человеческим долголетием, помогут дальнейшие исследования.