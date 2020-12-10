Топ-5 триллеров с Джоном Малковичем

За десятки лет работы в ГолливудеДжон Малкович уже доказал, что может мастерски сыграть любую роль. Особенно, если речь идет о триллере или захватывающем боевике.

В среду, 9 декабря, актер отпраздновал 67-ой день рождения. По случаю этой даты мы подобрали непревзойденные триллеры в фильмографии Джона Малковича, которые уже успели оценить любители запутанных сюжетов.

«Красивый, плохой, злой»

Год выхода – 2019

Рейтинг IMDb – 6,6

Напряженный триллер расскажет о безжалостном убийце, который навеял ужас на США в 1970 году. В центре сюжета – история Теда Банди, который знакомится с секретаршей Элизабет и поселяется в ее доме. Мужчина невероятно привлекательный, заботливый и образцовый отец для дочери своей возлюбленной. Поэтому когда полиция обвиняет его в резонансных убийствах молодых девушек, Элизабет не может поверить, что все это время жила с монстром. Она пытается найти доказательства того, что Тед не виноват.

В триллере Джон Малкович сыграл судью, который разбирается в этом жутком деле и объявляет приговор для настоящего убийцы – смертную казнь.

«Секретный агент»

Год выхода – 2008

Рейтинг IMDb – 6,3

Элис – секретный агент ЦРУ, работающий в мире, чтобы предотвращать нападения террористов. И обычный допрос очередного сторонника «Исламского государства» превращает жизнь женщины в ад. Элис становится очевидцем большого шпионского заговора и сталкивается с двойными стандартами ведомств, которые не наказывают тех, кто нарушает законы. В непростых условиях, если верить нельзя никому, агент должна обнаружить и предотвратить биологическое нападение на Лондон. И сделает она это под прицелом наемников и шпионов, которые устроят на нее охоту.

Джон Малкович появился в триллере в роли главы ЦРУ. Он контролировал спецоперацию и был замешан в шпионские перипетии.

«Глубоководный горизонт»

Год выхода – 2016

Рейтинг IMDb – 7,1

Фильм рассказывает о работе нефтяной платформы Deepwater Horizon, в Мексиканском заливе. Ежедневно работники, в частности, главный герой Майк, приходили туда, чтобы наладить и контролировать добычу нефти из недр Атлантического океана. Но однажды все пошло не по плану: на платформе происходит утечка и взрыв. Шансы на спасение – мизерные, однако Майк с командой пытаются погасить масштабный пожар и спасти свою жизнь.

Лента «Глубоководный горизонт» точно понравится любителям фильмов-катастроф, ведь сюжет основан на реальной истории, которая произошла в 2010 году.

«Подмена»

Год выхода – 2008

Рейтинг IMDb – 7,7

В 1920-х годах в Лос-Анджелесе происходят жуткие события, которые впоследствии назвали Вайнвилльскими убийствами. Главная героиня Кристин Коллинз обращается в полицию из-за исчезновения своего сына. Вскоре правоохранители возвращают мальчика обеспокоенной матери, однако она уверена, что ребенок, хоть и напоминает ее отпрыска, является кем-то другим.

Из-за подозрений, что сына подменили, Кристин попадает в клинику для душевнобольных. И факты, свидетельствующие о том, что ребенок стал жертвой серийного убийцы, заставляет женщину провести собственное расследование и вступить в борьбу с коррумпированными полицейскими.

В триллере Джон Малкович сыграл священника Густава Бриглеба. Его коллегой по съемочной площадке была Анджелина Джоли, которая и сыграла невероятно сильную Кристин Коллинз.

«Игра Рипли»

Год выхода – 2002

Рейтинг IMDb – 6,6

Все любители культовых фильмов знают персонажа Тома Рипли. Фильм 2002 года стал продолжением истории о легендарном и хладнокровном мошеннике.

С годами мистер Рипли становится крупным ценителем искусства и продавцом дорогих картин. Он женат и богат, поэтому охотно приглашает гостей в свой дом на изысканные вечеринки. Но одно застолье заставляет Рипли вспомнить о своей безжалостности: сосед, который изготовляет обычные рамки для портретов, называет богача «американским снобом». Позорное оскорбление при уважительных гостях заставляет главного героя разработать план мести, чтобы уничтожить обидчика. И в этой безжалостной игре он будет очень изобретательным.