Путин существует только в студийных декорациях — блогеры раскрыли фейковость президента России Ученые: кинжал Тутанхамона сделан из метеоритного железа! » Только предзаказы Cyberpunk 2077 составили 8 миллионов копий Компания CD Projekt RED сообщила в своём специальном Твиттере для инвесторов о том, что количество презаказов Cyberpunk 2077 составило 8 миллионов копий. Сюда входят как цифровые, так и физические копии игры на всех платформах. Какими будут стартовые продажи игры уже после релиза — пока неизвестно, скорее всего, компания сообщит о них во время следующей презентации для инвесторов в начале 2021 года. Но даже сейчас можно предположить, что они будут очень большими, так как только в Steam всего через несколько часов после релиза пиковый онлайн превысил 1 миллион человек. Ночью 10 декабря CD Project Red наконец-то выпустила долгожданный ролевой экшен Cyberpunk 2077. Через пару часов после релиза в новинку одновременно играло более миллиона человек. Пиковый показатель одновременной игры составил 1,003,264 человек. К настоящему времени он упал до 814,828 человек. Но была ночь, сегодня будний день и время для работы, поэтому к вечеру и выходным, скорее всего, эти цифры будут значительно больше.

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