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Телезвезда увеличила формы в фотошопе и «сломала» интерьер дома

Хлои Ферри

Британская телезвезда Хлои Ферри (Chloe Ferry) увеличила свои формы в фотошопе на новом снимке и случайно «сломала» интерьер помещения, в котором проводила фотосессию. На ее публикацию в Instagram обратили внимание в Daily Mail.

25-летняя знаменитость позировала в боком к камере в платье с тигровым принтом в доме, где в настоящий момент проходят съемки романтической передачи Celebs Go Dating. Чтобы ее ягодицы выглядели крупнее, она изменила их контур в фоторедакторе. «У меня тоже есть выдающиеся формы», — подписала она пост, который собрал около 85 тысяч лайков.

Поклонники заметили, что из-за ретуши также искривились ровные линии ступеней лестницы на фоне Ферри. «Тебе совершенно не нужно применять фотошоп. Твое тело и так прекрасно!», «Вместе с ягодицами она переломала лестницу», «Хлои, детка, посмотри на лестницу. Тебе не стоило этого делать», «Там проблемы еще и с дверью», «Да перестаньте вы фотошопить свои тела! Эти кривые линии интерьера сводят меня с ума», — высказались они в комментариях.

10 декабря, 2020 | Category: Новости, Шоу-бизнес ﻿
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