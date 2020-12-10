США: Россия превращает космос в плацдарм для провокаций

Российские военные устраивают провокации теперь и в космосе. РФ пытается перенести противостояние с США и в эту сферу, заявил глава Нацразведки США Джон Рэтклифф во время заседания Национального космического совета США.

Он обвинил Россию в создании «потенциально опасной ситуации» для американского аппарата. «Россия запустила спутник, который начал активно маневрировать рядом со спутником США. Мы рассматриваем это как угрозу», — отметил Рэтклифф и добавил, что ранее россияне запускали очень похожий спутник, который имел характеристики оружия, имея способность выпускать высокоскоростной снаряд.

Кроме того, Россия установила на своей территории наземное лазерное оружие, которое может ослепить или повредить оптические датчики космического базирования, добавил глава Нацразведки.