Шарлиз Терон подшутила над макияжем Кайли Дженнер

Месяц назад 45-летняя актриса Шарлиз Терон показала, как ее пятилетняя дочь Огаст делает ей макияж. Девочка красила своей маме губы красной помадой и немного испачкала ее лицо. Тем не менее Шарлиз макияж понравился, и она в шутку назвала дочку самым лучшим визажистом.

А вчера звезда решила подшутить над 23-летней Кайли Дженнер и намекнула на то, что ей, похоже, стоит поучиться делать макияж. Шарлиз сделала коллаж из фотографии Кайли и своей собственной — той самой, на которой ее красила дочь.

Кайли Дженнер/Шарлиз Терон Кто есть кто? — подписала она фото.

У Кайли, надо сказать, с чувством юмора все хорошо — она ничуть не обиделась и прокомментировала снимок смеющимися смайлами.

А вот подписчики Шарлиз Терон присудили безоговорочную победу именно ей, отметив, что она прекрасно выглядит даже без косметики.

Натуральная красота всегда побеждает,

— написали они.

Кстати, дочь Терон уже не в первый раз оттачивает на своей звездной маме навыки по созданию макияжа. В октябре актриса уже предупреждала всех визажистов, что у них скоро появится серьезная конкурентка.

А вот Кайли, которая может похвастаться очень удачной собственной линией косметики, пока, похоже, не доверяет своей двухлетней дочери в экспериментах по созданию ее бьюти-образа. Но после примера Шарлиз, возможно, и передумает.