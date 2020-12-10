Путин существует только в студийных декорациях — блогеры раскрыли фейковость президента России

Блогеры раскрыли фейковость президента России — по словам многих сетевых пользователей, не существует секретных бункеров Путина, а также рабочих кабинетов. Практически все съемки при детальном анализе показывают, что так называемые «кабинеты» Путина это всего лишь декорации в студии. Кроме того, неизвестно является ли лицо, изображающее Путина на экране действительно президентом России.

Первые подозрения возникли еще несколько месяцев назад, когда был показан так называемый «рабочий бункер» Путина. Пользователи уже тогда обнаружили, что судя по анализу видео, это простая декорация в телевизионной студии, окторая вероятно не имеет отношения ни к Кремлю, ни к каким бы то ни было бункерам

«Слушайте, но это же явно декорации. Вообще не вижу предмета для спора.» — пишет блогер и журналист Андрей Малыгин. Здесь в «бункере» явно видет отсвет от зашторенных окон и это больше похоже на съемочное или офисное помещение.

Позднее было обнаружено, что так называемый «Путин» выходит в кабинет не из коридора, а из непонятного шкафа или каптерки.

Также судя по фото «бункер в Москве» и «бункер в Сочи» снимаются в одном и том же кабинете, но только незначительно переставляется мебель.

Наблюдательные пользователи считают, что судя по определенным отметинам на панелях стен можно быть уверенным — снимают все в одной студии. И она явно не под земилей, а это угловое помещение где-то в офисном комплексе. Отсюда возникает много лет блуждающий риторический вопрос — существует ли реальный Путин или все это большая постановка с актерами, которых периодически показывают публике после косметического ремонта. Все это двойники Путина — считают многие любители конспирологии.

Так не считает издание «Проект», где согласно собственному расследованию, кабинета у Путина все же два и они находятся в разных местах, но сделаны идентично.

Виктор Шевчук