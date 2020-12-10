Подземные бункеры стали популярным видом недвижимости в Новой Зеландии

В одном и самых удаленных районов Новой Зеландии иностранцы покупают подземные бункеры. Это движение началось два года назад, но, кажется, что пандемия только увеличила его скорость.

Подземные бункеры стали популярным видом недвижимости.



Это место находится в провинции Отаго, в городе Квинстаун. Еще недавно этот удаленный район был привлекателен только для немногочисленных туристов. Теперь, как пишет CNN, в этом районе уже находятся десятки, а может и сотни подземных бункеров, купленных в основном очень богатыми американцами.

Но информации не так много, поскольку об этом и продавцы, и покупатели подобной недвижимости стараются не распространяться. В издании пишут, что когда пандемия коронавируса привела к хаосу во всем мире, Квинстаун вновь вызывает интерес, как идеальное место для спасения от катастрофы. Впрочем, привлекают покупателей не только этот город, но и другие районы Новой Зеландии.

?Как объясняет генеральный директор Rising S, которая занимается производством бункеров, те, кто обращаются к ним, ищут то, что защитит их семьи, что-то, что может быть самодостаточным и где можно будет жить в течение неопределенно длительного периода времени.