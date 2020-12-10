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Новый странный Mitsubishi Outlander 2021 сфотографировали без камуфляжа

Из Instagram пришли фотографии нового Mitsubishi Outlander, который должен поступить в продажу в 2021 году. Качество снимков далеко от идеала, но общее представление о дизайне автомобиля по ним составить можно.

Новый Mitsubishi Outlander 2022 сфотографировали без камуфляжа

Новый Mitsubishi Outlander создан по мотивам концепта Mitsubishi Engelberg Tourer, представленного на Женевском автосалоне весной 2019 года. У них схожий дизайн передней части кузова и светотехники, а упрощению подверглись лишь отдельные элементы вроде решетки радиатора, боковых зеркал и дверных ручек (у шоукара их вообще не было).

Mitsubishi Outlander 2022

По слухам следующий Outlander будет построен на одной платформе CMF-С/D с Nissan X-Trail. Под капотом ожидается 2.5-литровый бензиновый мотор, который будет сочетаться с вариатором. на выбор будут представлены передне- и полноприводные версии кроссовера. Также высока вероятность выхода гибридной версии на базе 2.4-литрового ДВС, которая сможет проезжать на электричестве около 60 км.

Премьера Mitsubishi Outlander должна состояться в начале 2021 года, а в продажу автомобили поступят во втором квартале.

https://autonews.autoua.net/novosti/24734-novyj-mitsubishi-outlander-2022-sfotografirovali-bez-kamuflyazha.html

10 декабря, 2020 | Category: Мир, Наука, Новости ﻿
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