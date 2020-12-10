Нидерланды заподозрили в шпионаже и высылают двух российских дипломатов

Нидерланды объявили о высылке двух российских дипломатов, которых заподозрили в шпионаже в секторе высоких технологий.

Об этом говорится в сообщении национального управления разведки и безопасности AIVD.

По его сведениям, один из дипломатов, работая на российскую Службу внешней разведки (СВР), собирал информацию, которая связана с наукой и технологиями. «СВР развивала контакты с людьми, имеющими доступ к чувствительной информации в хай-тек-секторе», – утверждает нидерландская спецслужба. Также в её сообщении говорится, что многие из интересовавших россиян сведений об искусственном интеллекте, полупроводниках и нанотехнологиях связаны как с гражданским, так и военным применением.

Имена дипломатов при этом не называются.

Агентство Reuters в связи с заявлением AIVD пишет, что в 2018 году власти Нидерландов предотвратили попытку агентов российской разведки путём хакерской атаки получить доступ к данным Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), офис которой расположен в Гааге.