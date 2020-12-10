NASA представило команду из 18 лунных астронавтов (фото)

США планируют к 2024 году отправить на Луну астронавтов — впервые с 1972 года. Отбор в программу «Артемида-3» прошли 18 человек, среди которых девять женщин.

Как рассказали в космическом агентстве, участники миссии должны будет пробыть на спутнике Земли шесть дней. За это время астронавты соберут 85 кг грунта и проведут исследования в области полевой геологии.

Доставит астронавтов к их цели космический корабль Orion, среди высадившихся на Луну обязательно будет американка.

В следующем году аппарат испытают в беспилотном полете, а на 2023-й намечена пилотируемая миссия.

Результатом американской лунной программы называется создание постоянного лунного лагеря. База должна появиться на Луне уже к 2030 году, заверяют в NASA.

Заинтересован в «колонизации Луны и Израиль. Как объявили сегодня его власти, в 2024-м страна запустит к спутнику нашей планеты три аппарата «Берешит», в том числе два спускаемых.