Масса созданных людьми объектов превысила массу всех живых организмов в 2020 году

Масса предметов, произведенных людьми, например, зданий, дорог и машин, в этом году впервые превысила сухую массу всех живых организмов на планете. Так, по состоянию на 2020 году масса пластика больше, чем масса всех животных включая людей, а здания и дороги весят больше, чем все деревья и кустарники. Интересно, что в начале XX века антропогенная масса составляла всего три процента от сухой биомассы, однако благодаря стремительному росту она превзошла ее. Если тенденция продолжится, то к 2040 году созданные людьми объекты втрое превысят сухую биомассу по весу, отмечается в статье для журнала Nature.

Если посмотреть на фотографии нашей планеты, сделанные из космоса, можно подумать, что большая ее часть не тронута цивилизацией. Однако более пристальный взгляд демонстрирует, что человеческая деятельность кардинально изменила планету. Например, как показали недавние подсчеты команды исследователей под руководством Рона Мило (Ron Milo) из Института имени Вейцмана, биомасса людей и скота в несколько раз превышает биомассу диких млекопитающих. Аналогичное утверждение верно для домашних и диких птиц.

В новом исследовании Мило вместе с коллегами решил выяснить, насколько велика масса произведенных человечеством объектов (например, зданий, дорог и машин) по сравнению с глобальной биомассой. Под первой авторы понимали все твердые предметы, которые люди создали начиная с 1900 года и продолжают эксплуатировать до сих пор, а под второй — массу всех живых организмов в мире, включая человека и домашних животных.

Анализ показал, что на протяжении последних 120 лет количество живой биомассы менялось незначительно (хотя ее состав стал иным за счет роста доли людей и сельскохозяйственных животных и растений). А вот масса созданных людьми объектов в течение этого же срока стремительно росла, удваиваясь каждые двадцать лет (авторы сравнивают динамику ее количества с законом Мура, согласно которому количество транзисторов, размещаемых на кристалле интегральной схемы, удваивается каждые 24 месяца). Что касается состава произведенных людьми объектов, то в нем преобладают бетон и нерудные строительные материалы, например, песок и щебень. Кроме того, важные доли занимают кирпичи, асфальт и металлы. Оставшийся процент составляют бумага, стекло, пластик и другие материалы.

Рост антропогенной массы продолжается и в наши дни: в течение последних пяти лет ее количество ежегодно увеличивается в среднем на тридцать гигатонн. Это равносильно тому, как если бы каждый человек на Земле каждую неделю создавал больше твердых предметов, чем весит сам.

Еще в начале двадцатого века антропогенная масса составляла всего три процента от всей сухой биомассы, однако благодаря быстрому росту ее количество спустя 120 лет многократно увеличилось и достигло 1,1 триллиона тонн. По оценке авторов, в 2020 году масса произведенного человеком впервые в истории превысила сухую биомассу. С учетом отходов (например, выработанных горных пород и выведенных из эксплуатации зданий и машин) она превысила сухую биомассу уже около 2013 года.

Если брать в расчет сырую биомассу, вес которой составляет 2,2 триллиона тонн, то антропогенная масса без учета отходов превзойдет ее в 2037 году, а с учетом — в 2031 году. При сохранении современных тенденций масса произведенных людьми объектов к 2040 году превысит три триллиона тонн, что в три раза больше сухой биомассы.

В качестве иллюстрации Мило и его коллеги приводят два примера. Их расчеты показывают, что в нынешнем году сухая масса всех животных на Земле составила около четырех гигатонн, а масса пластика — восемь гигатонн. А сухая биомасса всех деревьев и кустарников уступает массе зданий и инфраструктуры — 900 гигатонн против 1100 гигатонн.

Исследование подтверждает все более популярную среди специалистов идею о наступлении антропоцена — новой геологической эпохи, которая отличается значительным влиянием человека на природу (мы подробно освещали эту тему в материале «Человек проходит как хозяин»). По мнению команды Мило, дату, когда произведенные людьми объекты превзошли по всему биомассу, можно использовать в качестве точки отсчета антропоцена.