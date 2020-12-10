Майя Санду отстояла в суде свою победу на президентских выборах

Победа Майи Санду на президентских выборах в Молдове подтверждена в Конституционном суде. Об этом заявила председатель КС Домника Маноле, передает «Sputnik Молдавия».

Суд признал действительными результаты выборов, прошедших 15 ноября, а также президентский мандат Санду.

При этом представитель действующего президента Игоря Додона в КС Николай Фомов просил отложить признание мандата. Он отметил, что в суде есть еще одно дело Додона и Санду — оно касается высказывания Санду, которым она якобы нанесла ущерб имиджу Додона. И пока решения по делу нет, «не выполнены все законные условия для рассмотрения и утверждения результатов президентских выборов», указал Фомов. Добавим, что Апелляционная палата Кишинева не приняла заявление Додона к рассмотрению, и этот отказ был обжалован в Высшей судебной палате и отклонен судом.

В течение 45 дней Санду должна принести присягу и официально вступить в должность президента. Сама она ранее заявляла, что ее инаугурация пройдет 24 декабря. Мандат действующего Додона завершается 23 декабря.

Напомним, 15 ноября во втором туре президентских выборов Санду получила 943 006 голосов, а Додона поддержали 690 615 граждан Молдовы.