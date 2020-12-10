Лукашенко попросил у России еще денег и оружия 

Власти Белоруссии рассчитывают получить в России новую порцию финансовой помощи, а также современные российские вооружения.В четверг президент Александр Лукашенко одобрил обновленный план применения региональной группировки войск — почти 300-тысячной армии, в которую входят войска Вооруженных сил Республики Беларусь и всего Западного военного округа РФ. Переписать документ, который регламентирует действия контингента, созданного по договору о Союзном государстве еще в 1999 году, необходимо «с учетом ситуации на западных границах и в мире вообще», заявил Лукашенко на совещании с министром обороны Виктором Хрениным и начальником Генштаба Александром Вольфовичем.

«Нагнетание обстановки идет, — отметил Лукашенко (его цитирует пресс-служба). — Как бы мы тут ни заявляли, как бы нас ни убаюкивали и руководство США, а сейчас и руководство НАТО. Говорят, оправдываясь, что нет, это мы просто так тренируемся. Но мы люди военные. Если даже тренируемся, то, значит, для чего-то. Поэтому нам успокаиваться нельзя».

В новом плане уточняются «порядок задействования и районов применения соединений и частей, которые приходят с российской стороны для выполнения совместных задач», сообщил Вольвофич после совещания с Лукашенко.

Также план предполагает поставки российского оружия. «За пять лет изменилась и структура, и техника, и вооружение, появились новые образцы как в Российской Федерации, так и в Республике Беларусь. Мы не стоим на месте, закупаем новые образцы. Они обладают более мощными боевыми возможностями», — цитирует главу Генштаба ТАСС.

«Решать нам задачи надо будет сообща, вместе с братьями-россиянами, поэтому и оружие у нас должно быть одинаковое, сопрягаемое», — отметил глава генштаба ВС Белоруссии», — уточнил Вольфович.

Вместе с оружием Белоруссия ждет и финансовой помощи. Минск рассчитывает получить дополнительные кредиты от Евразийского банка развития (ЕАБР) — учрежденной в 2006 году структуры, капитал которой на 90% состоит из российских денег.

«Для нас ЕАБР сейчас очень важен с учетом того, что прорабатываются очередные санкционные списки, есть проблемы с фондированием внешнего финансирования. Мы, конечно, очень рассчитываем на вашу помощь» — заявил в среду вице-премьер правительства Белоруссии Николай Снопков.

Он выразил благодарность банку за то, что продолжает кредитовать Белоруссию в тот момент, когда проекты в стране свернули (ЕБРР) и Европейский инвестиционный банк (ЕИБ).

Из средств ЕАБР Белоруссия уже получила больше 10 млрд долларов, а в августе на фоне протестов — еще 500 млн.

Этот кредит стал первым траншем из обещанного Лукашенко пакета размером 1,5 млрд долларов. Следующие два поступят в Минск в будущем году в качестве межгосударственных займов от РФ.