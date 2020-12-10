«  
  »

Ксения Мишина снялась для популярного глянца

Ксения Мишина снялась для популярного глянца

Героиня шоу Холостячка и звезда сериала Крепостная Ксения Мишина снялась для обложки новогоднего выпуска популярного глянца.

Актриса снялась для декабрьского выпуска журнала Cosmopolitan. Обложку с Мишиной в своем Instagram-акаунте опубликовало само издание. В номере опубликовано интервью и фотосессия Ксении Мишиной.

На фото Мишина позирует в черном боди и черном удлиненном жакете с блестками. Ее образ дополняет легкая волнистая укладка и серебряные украшения — серьги, браслеты и перстень.

10 декабря, 2020 | Category: Новости, Шоу-бизнес ﻿
загрузка...

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  