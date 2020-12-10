Ксения Мишина снялась для популярного глянца

Героиня шоу Холостячка и звезда сериала Крепостная Ксения Мишина снялась для обложки новогоднего выпуска популярного глянца.

Актриса снялась для декабрьского выпуска журнала Cosmopolitan. Обложку с Мишиной в своем Instagram-акаунте опубликовало само издание. В номере опубликовано интервью и фотосессия Ксении Мишиной.

На фото Мишина позирует в черном боди и черном удлиненном жакете с блестками. Ее образ дополняет легкая волнистая укладка и серебряные украшения — серьги, браслеты и перстень.