Израиль запустит три аппарата к Луне в 2024 году

SpaceIL

Израиль в рамках проекта «Берешит-2» запустит в 2024 году к Луне три космических аппарата, два из которых должны совершить высадку в разных областях естественного спутника Земли. В проекте помимо израильских компаний будет участвовать и ряд других стран, сообщается в твиттере компании SpaceIL.

«Берешит» был создан израильской некоммерческой организацией SpaceIL и запущен в космос в феврале 2019 года. Зонд поставил рекорд по компактности среди лунных посадочных аппаратов и стал первым частным аппаратом, сумевшим выйти на окололунную орбиту. Однако попытка высадки «Берешита» в апреле 2019 года в районе Моря Ясности закончилась неудачей из-за сбоя в работе инерциального датчика, что привело к выключению главного двигателя. Через несколько дней после крушения было объявлено о начале создания нового лунного аппарата «Берешит-2», однако в дальнейшем SpaceIL отказалась от второй попытки посадки на Луну с использованием аппарата, аналогичного первому «Берешиту».

9 декабря 2020 года президент Израиля Реувен Ривлин (Reuven Rivlin) объявил о начале работ по «Берешиту-2», проект возглавит компания SpaceIL, которая будет сотрудничать с Израильским космическим агентством и государственной компанией Israel Aerospace Industries. В качестве партнеров по проекту могут выступить семь стран, включая Объединенные Арабские Эмираты. Общая стоимость проекта оценивается в 100 миллионов долларов.

«Берешит 2» будет состоять из орбитального аппарата и двух посадочных модулей, которые высадятся на Луну в разных районах для проведения научных исследований. Орбитальный аппарат должен проработать на окололунной орбите несколько лет, также выполняя научные задачи. Общая масса всех трех аппаратов оценивается в 630 килограмм, а каждый из посадочных модулей будет обладать массой около 120 килограммов с учетом топлива. Сама высадка на Луну намечена на первую половину 2024 года.