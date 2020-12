США: Россия превращает космос в плацдарм для провокаций Врач рассказал, как уберечься от рака, поразившего Майкла Дугласа » Итоги года — 2020: лучшие зарубежные сериалы Шахматные баталии, дворцовые скандалы-интриги-расследования, а также таинственные убийства и лав-стори всех мастей. Несколько блистательных стартов и одна долгожданная развязка — затянувшегося на 15 лет культового «Сверхъестественного». Вспоминаем главные события сериального мира за 2020 год и освежаем в памяти список проектов, ради которых в уходящем високосном мы бросали дела и не спали ночами. Голосуем за любимый зарубежный сериал года! «Ход королевы» (The Queen’s Gambit) Сериал, после которого, казалось бы, не самое актуальное из занятий нашего времени — игра в шахматы — буквально обретает новую жизнь и несусветную популярность (спрос на игровые наборы на том же eBay вдруг подскочил сразу на 250 процентов). Самый успешный на сегодня мини-сериал в истории Netflix повествует о выросшей в сиротском приюте девушке по имени Бет Хармон. Героиня Ани Тейлор-Джой с одинаковым успехом «подсаживается» на таблетки и игру в шахматы. Для самой Ани роль гениальной шахматистки — явная удача и прорыв в высшую актерскую лигу: на днях как раз стало известно, что она сыграет главную роль в экранизации романа В. Набокова «Камера обскура». Аня Тейлор-Джой. Кадры из сериала «Ход королевы» Аня Тейлор-Джой и Томас Сэнгстер «Новый Папа» (The New Pope) Девятисерийное продолжение нашумевшего «Молодого Папы», вышедшего в 2016 году, на радость поклонникам стартовало в начале 2020-го. К главной звезде проекта режиссера Паоло Соррентино Джуду Лоу присоединились Джон Малкович и — особая гордость для российских поклонников сериала — Юлия Снигирь. Не обошлось и без занятных камео: в роли самих себя на экране мелькнули Мэрилин Мэнсон и Шэрон Стоун. Критиков и зрителей «Новый Папа» в целом не разочаровал, хотя сериал 2016 года задал высокую планку, ну а игра Джуда Лоу в этот раз удостоилась даже большего количества похвал прессы, чем в прошлый. Джуд Лоу. Кадры из сериала «Новый Папа» Юлия Снигирь Джон Малкович Шэрон Стоун Мэрилин Мэнсон «Корона» (The Crown) Сериал «Корона», посвященный британской королевской семье, на экранах с 2016 года и уже дожил до четвертого сезона. Но именно этот сезон вызвал самые активные обсуждения. Все просто: в сериале наконец-то появился долгожданный для многих персонаж — принцесса Диана. Ее сыграла актриса Эмма Коррин, а дальше роль героини уже в более зрелом возрасте будет исполнять Элизабет Дебики. Обсудить и фанатам коронованного семейства, и хейтерам есть что: начиная от стиля экранной Дианы, который костюмерам удалось передать достаточно точно, до хитросплетений отношений между принцессой и ее супругом. Новые серии довольно подробно описывают сложности в браке Дианы и Чарльза, а также любовный треугольник с участием Камиллы Паркер-Боулз. Многие поклонники покойной принцессы восприняли происходящее на экране так близко к сердцу, что в официальном аккаунте Чарльза и Камиллы даже пришлось закрыть комментарии — из-за обилия негатива. Придворным биографам остается лишь публично обвинять создателей «Короны» в «однобокой подаче» истории. Эмма Коррин. Кадры из сериала «Корона» Джиллиан Андерсон Эмма Коррин и Джон О’Коннор «Чужак» (The Outsider) Сериал по Стивену Кингу — это уже всегда интересно, так что внимание зрителей и прессы «Чужаку» было обеспечено изначально (тем более что сам Кинг сериал назвал одной из лучших экранизаций своих произведений). Жанр мрачного детективно-фантастического триллера тоже пользуется у публики неизменным успехом. Расследование жестокого убийства ребенка запутывается до невозможности вследствие того, что главный подозреваемый, на которого указывают абсолютно все улики, в момент преступления находился за 90 километров от места происшествия, и это тоже доказанный факт. Как один и тот же человек мог присутствовать в двух местах в одно и то же время — большой вопрос. Бен Мендельсон и Синтия Эриво. Кадры из сериала «Чужак» Джулианна Николсон и Саммер Фонтана Джейсон Бейтман «Меломанка» (High Fidelity) Первый сезон сериала «Меломанка» с Зои Кравиц, судя по отзывам и рейтингам на киносайтах, зрителям скорее понравился. Тем не менее новых сезонов не будет, что подтвердила в соцсетях и сама исполнительница главной роли. Проект Hulu рассказывает историю девушки по имени Роб — владелицы магазина пластинок, у которой вечно что-то идет не так в личной жизни. Кстати, интересно, что в книге писателя Ника Хорнби, по мотивам которой снят сериал, главным героем был мужчина. Отдельного упоминания заслуживает саундтрек, поскольку музыки в «Меломанке», что вполне логично, очень и очень много. Хорошей и разной — от признанных хитов вроде песен Шинейд О’Коннор и Дэвида Боуи до редких треков, имеющихся в плейлистах разве что совсем уж знатоков. Это не первая экранизация романа Хорнби: 20 лет назад вышел фильм по мотивам той же книги — в оригинале лента называлась, как и новый сериал, High Fidelity, в русском прокате — «Фанатик». Героя тоже звали Роб, его сыграл Джон Кьюсак. Интересно, что одну из ролей исполнила мама Зои Кравиц, Лиза Боне, также в картине появились Джек Блэк, Тим Роббинс и Кэтрин Зета-Джонс. Хотя фильм не назовешь большим хитом, он был номинирован на ряд наград, в том числе Кьюсак претендовал на «Золотой глобус» за лучшую мужскую роль, а саундтрек выдвигался на «Грэмми». Зои Кравиц. Кадры из сериала «Меломанка» «Эмили в Париже» (Emily in Paris) Если бы «Секс в большом городе» снимали сейчас, в эпоху инфлюенсеров из Instagram и движения Me Too, пожалуй, он был бы очень похож на «Эмили в Париже». Два этих сериала роднит и общий «отец-основатель» Даррен Стар, и легендарная Патриция Филд в качестве костюмера: неудивительно, что героиня Лили Коллинз, Эмили Купер, выглядит как девушка, выросшая на фильме о Кэрри Брэдшоу и впитавшая ее стиль (так, кстати, говорит о своем персонаже сама Лили). Красивый Париж, красивые мужчины и платья, много романтики и моды — 10 серий «проглатываются» на одном дыхании. При этом сказать, что картина «Эмили в Париже» привела абсолютно всех в восторг, точно нельзя: судя по комментариям и рецензиям критиков, даже для «легкого» сериала проект слишком грешит шаблонными персонажами и ситуациями, а повороты сюжета нетрудно предугадать заранее. К тому же фильм обвиняют в том, что его целевая аудитория не совсем ясна: вроде бы миллениалам Эмили вряд ли заменит Кэрри и ее подружек, но и для зумеров она тоже не «своя в доску» (хотя бы потому что выбирает не TikTok, а старый добрый Instagram). Лили Коллинз. Кадры из сериала «Эмили в Париже» Лили Коллинз и Камилль Раза «НольНольНоль» (ZeroZeroZero) Не Голливудом единым жива сериальная индустрия: «НольНольНоль» — итальянский проект, снятый мастером криминального жанра Стефано Соллимой по роману итальянского же писателя и журналиста Роберто Савиано. Речь идет о мафиозном клане, внутри которого разгорается борьба за власть. Наркоторговцы, предатели, агенты под прикрытием — на протяжении восьми серий на экране разворачивается драма в лучших традициях мафиозных кинолент. А вот актерский состав довольно интернациональный: вместе с итальянскими и мексиканскими артистами в кадре появляются американец Дэйн ДеХаан и англичанка Андреа Райзборо. Гэбриэл Бирн и Дэйн ДеХаан. Кадры из сериала «НольНольНоль» Андреа Райзборо и Дэйн ДеХаан Дэйн ДеХаан «И повсюду тлеют пожары» (Little Fires Everywhere) Три года назад Риз Уизерспун порекомендовала подписчикам своего инстаграма роман Селесты Инг «И повсюду тлеют пожары», после чего книга быстро стала бестселлером. Ну а продюсерская компания Уизерспун, воспользовавшись моментом, купила права на экранизацию. Риз снялась в сериале вместе с Керри Вашингтон, которая тоже выступила в качестве продюсера проекта. В итоге перед нами сериал, поднимающий самые разные вопросы: от материнства до расизма и социального неравенства. Риз Уизерспун. Кадры из сериала «И повсюду тлеют пожары» Керри Вашингтон и Джесси Уильямс Анна-София Робб Джошуа Джексон «Голливуд» (Hollywood) Мини-сериал «Голливуд» обошелся без особых звезд в касте, но зато вышел под покровительством Райана Мерфи, а это уже гарантия популярности. Согласно слогану проекта, создатели сериала задумали «переписать историю» и представить Голливуд 40-х годов, где не притесняют людей разных оттенков кожи и сексуальных ориентаций. Частично происходящее на экране основано на реальных событиях, но в целом сериал, что не скрывают его авторы, — скорее «фантазия на тему». Лора Хэрриер и Даррен Крисс. Кадры из сериала «Голливуд» Самара Уивинг Мира Сорвино «Отыграть назад» (The Undoing) Один из самых нашумевших проектов этой осени — детективный триллер (а как оказывается по ходу действия, скорее психологическая драма) с Николь Кидман и Хью Грантом. Мини-сериал, состоящий из шести серий, снят по мотивам книги писательницы Джин Ханфф Корелиц «Ты должна была знать», и его чаще всего сравнивают с проектом «Большая маленькая ложь» (у двух фильмов один сценарист, в обоих играет Кидман). Главная героиня «Отыграть назад» — психотерапевт, сама не заметившая, как ее собственная, казалось бы, идеальная жизнь начинает идти под откос. Происходит таинственное убийство, а потом бесследно исчезает муж героини. Николь Кидман и Хью Грант. Кадры из сериала «Отыграть назад» Эдгар Рамирес Дональд Сазерленд и Николь Кидман «Сверхъестественное» (Supernatural) Финал целой эпохи: ноябрь 2020 года ознаменовался выходом последней серии фантастической саги «Сверхъестественное». Приключения двух симпатичных братцев — борцов с демонами, вампирами и монстрами — не давали покоя фанатам на протяжении целых 15 сезонов. Заключительный сезон феерично подтвердил давние догадки поклонников по поводу «особого статуса» отношений героев Дженсена Эклса и Миши Коллинза, ну а последний эпизод, как и следовало ожидать, расколол фанатскую армию на два лагеря — одни вполне удовлетворены, другие разочарованы. Тем не менее сам факт прощания с любимым проектом объединил всех в едином ностальгически-скорбном порыве. Миша Коллинз, Дженсен Эклс и Джаред Падалеки. Кадры из сериала «Сверхъестественное» «Сестра Рэтчед» (Ratched) Сериал изначально позиционировали как некий приквел к легендарному фильму «Пролетая над гнездом кукушки», поскольку главная героиня — медсестра Милдред Рэтчед — именно оттуда. Но сразу после премьеры в рецензиях стало звучать мнение, что у проекта Netflix мало общего с романом Кена Кизи и экранизацией Милоша Формана. Тем не менее «Сестра Рэтчед» явно заслуживает внимания — во-первых, это работа Райана Мерфи (кстати, с «Американской историей ужасов» сериал как раз таки сравнивает пресса), во-вторых, Саре Полсон оказалась очень к лицу роль хладнокровной злодейки с непростой судьбой. Сара Полсон. Кадры из сериала «Cестра Рэтчед» Сара Полсон и Синтия Никсон Финн Уиттрок Шэрон Стоун «Король тигров: Убийство, хаос и безумие» (Tiger King: Murder, Mayhem and Madness) Документальные проекты редко оказываются в списках главных сериалов года, но с «Королем тигров» все вышло иначе. Мини-сериал про жизнь экстравагантного владельца зоопарка Джо Экзотика вышел в нужное время — в период весенней самоизоляции. В общем-то, тогда зрители всего мира и «подсели» на эту историю: главный герой годами воюет со своей конкуренткой, заводит и теряет бойфрендов и мужей, снимает реалити-шоу о себе любимом, пытается баллотироваться в президенты — а в итоге отправляется на 22 года в тюрьму. Добавим лишь, что семисерийная лента по популярности обогнала на карантине даже «Очень странные дела» (вот уж действительно странное дело). Кадры из сериала «Король тигров: Убийство, хаос и безумие»



«Неортодоксальная» (Unorthodox) Достаточно короткий (четыре 50-минутных эпизода) сериал Netflix отчасти основан на реальных событиях, описанных в книге писательницы Деборы Фельдман. «Неортодоксальная» — история еврейской девушки по имени Эстер, которая живет в хасидской общине в Бруклине, откуда в один прекрасный день решает сбежать. Причин немало — упреки родственников, не самый счастливый брак (мужа до свадьбы Эстер видела всего раз), словом, перемен требуют сердца героини и зрителей, и вот девушка уже отправляется подальше от всего этого в Берлин. Сериал наделал много шума, а также открыл миру израильскую актрису Ширу Хаас, которая ради роли согласилась побриться наголо прямо перед камерой. И не зря: игра Ширы всем понравилась, ее впервые номинировали на «Эмми» (статуэтку актриса не получила, но все же). Шира Хаас. Кадры из сериала «Неортодоксальная» Амит Рахав и Шира Хаас «Нормальные люди» (Normal People) Весной этого года вышла экранизация бестселлера ирландки Салли Руни «Нормальные люди» с Дэйзи Эдгар-Джонс и Полом Мескалом — для обоих актеров сериал стал прорывом. Немного меланхоличное, но затягивающее зрелище в приглушенных тонах и туманных ирландских пейзажах: на протяжении 12 серий мы наблюдаем запутанную историю отношений Марианны и Коннелла, которые знакомы со школьных лет, но годами не могут разобраться в себе и чувствах друг к другу. Особо бурно обсуждались эротические сцены: одни хвалили их за реалистичность, не выходящую при этом за рамки, другие критиковали создателей сериала из-за излишнего, по их мнению, количества подобных моментов. Пол Мескал и Дэйзи Эдгар-Джонс. Кадр из сериала «Нормальные люди» «Миссис Америка» (Mrs. America) «Миссис Америка» с Кейт Бланшетт, Роуз Бирн, Элизабет Бэнкс и Сарой Полсон, можно сказать, погружает нас в историю феминизма, рассказывая о реальных событиях. При этом главная героиня — Филлис Шлэфли, активистка консервативного движения, которая как раз таки выступала за традиционные «семейные ценности» и против таких «глупостей», как, к примеру, принятие поправок в американскую Конституцию о равных правах для всех граждан независимо от пола. Образ довольно противоречивой фигуры блестяще воплотила на экране Кейт Бланшетт, удивив, кстати, даже собственную мать. По словам актрисы, ее маму поразило то, что дочь согласилась играть женщину, по сути выступавшую против прав женщин. Но у Бланшетт, впрочем, здесь свой собственный мотив: ей интересно было исследовать психологию Шлэфли и попытаться понять, что двигало ее порывами. Довольны остались вроде бы все — кроме родственников покойной Филлис Шлэфли: дочь активистки пожаловалась журналистам на то, что в жизни ее мать была куда более приятным человеком, нежели показано в фильме. Кейт Бланшетт. Кадры из сериала «Миссис Америка» Роуз Бирн Джеймс Марсден Сара Полсон «Учитель» (A Teacher) Сюжет 10-серийной ленты в целом не то чтобы особо оригинален: привлекательная молодая учительница, до смерти заскучавшая в семейной жизни, внезапно заводит роман с симпатичным старшеклассником. История была рассказана режиссером Ханной Фидель еще в 2013 году в полнометражной ленте «Учительница», но дальше за дело взялась Кейт Мара, которая стала исполнительным продюсером многосерийной адаптации и сыграла в ней главную роль. Создатели сериала постарались рассмотреть происходящее между героями Мары и Ника Робинсона, сыгравшего ученика, с разных углов зрения. Если в первой половине сериала их связь выглядит почти как нечто нормальное (не считая того, что Клэр замужем), то по мере развития событий последствия романа становятся все более и более катастрофичными. Тут и появляется много вопросов: что позволительно, а что нет, где грань между флиртом и домогательствами, и, наконец, что меняется, когда в качестве коварного соблазнителя малолетних не брутальный тип, а хрупкая девушка… Кейт Мара и Ник Робинсон. Кадры из сериала «Учитель»

