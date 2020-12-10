Инсайдер о романе Рианны и A$AP Rocky: «Он был влюблен в нее много лет»

В начале декабря инсайдеры подтвердили слухи о романе 32-летней Рианны и рэпера A$AP Rocky, которые ходили еще с начала года. Теперь же в прессе появляются все новые подробности отношений звездной пары. Так, вчера источник рассказал в беседе с People, что сейчас Рири и Раким Майерс (настоящее имя 32-летнего рэпера. — Прим. ред.) наслаждаются обществом друг друга и практически не расстаются.

Рианна и A$AP Rocky

Последние несколько недель они были неразлучны. Они всегда отлично проводили время друг с другом. У них очень много общего. Рианне нравится отношение возлюбленного к благотворительности. A$AP Rocky щедр, как и сама Рианна. Многие отзываются о нем как об отличном парне,

— рассказал аноним.

Другой источник в беседе с Us Weekly рассказал, что Раким был влюблен в Рианну в течение многих лет и все это время ждал, когда она ответит ему взаимностью. По словам инсайдера, долгое время певица отмахивалась от ухаживаний рэпера, однако летом их отношения все же переросли в романтические.

За это лето все изменилось. С тех пор они начали встречаться,

— уточнил инсайдер.

Напомним, что Рианна и A$AP Rocky вместе работали над песней Cockiness в 2012 году, а в течение следующего года много гастролировали вдвоем. Летом этого года рэпер принял участие в рекламной кампании бренда Рианны по уходу за кожей Fenty Skin, тем самым только подогрев слухи об их романе.

Известно, что до романа с рэпером Рианна несколько лет встречалась с миллиардером Хассаном Джамилем, а также была в отношениях с Дрейком, Крисом Брауном и гонщиком Льюисом Хэмилтоном. В числе же звездных подруг A$AP Rocky были модели Дайан Содре и Шанель Иман, рэперша Игги Азалия и звезда реалити-шоу Кендалл Дженнер.