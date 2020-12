Ученые: кинжал Тутанхамона сделан из метеоритного железа! Новый странный Mitsubishi Outlander 2021 сфотографировали без камуфляжа » Hyundai купит производителя роботов Boston Dynamics почти за миллиард долларов Южнокорейская компания Hyundai Motor собирается купить американскую Boston Dynamics, работающую в сфере робототехники. Как сообщает The Korea Economic Daily, ссылаясь на источники, сделку на 921 миллион долларов планируют закрыть 10 декабря на заседании совета директоров Hyundai. Источник The Robot Report подтвердил эту информацию, отметив, что сумма сделки составит около одного миллиарда долларов. В ноябре Bloomberg также сообщал, что Hyundai ведет переговоры о покупке Boston Dynamics за примерно один миллиард долларов. Hyundai станет третьим владельцем Boston Dynamics за семь лет. Компанию создали в 1992 году на основе группы инженеров Массачусетского технологического института. В декабре 2013 года компанию купила корпорация Google. В 2017 году ее снова продали — японской SoftBank Group. Компания Boston Dynamics создает технически продвинутые, но нерентабельные роботы, популярные у пользователей интернета. Как отмечало агентство Bloomberg, в последние годы компания теряла миллионы долларов. Самый известный робот Boston Dynamics — четвероногий Spot, напоминающий собаку. Изначально роботов этой модели производили для военных компаний, а с июня они появились в открытой продаже. Также у компании среди прочего есть человекоподобный робот Atlas и колесный робот Handle. Hyundai Motor специализируется на колесных роботах, предназначенных для использования на предприятиях. Руководство Hyundai рассчитывает, что на производство роботов будет приходиться 20% бизнеса компании, отмечает The Korea Economic Daily.

