Хайден Панеттьери поздравила их с Владимиром Кличко дочь с днем рождения: «Моя малышка становится такой большой»

Хайден Панеттьери с дочерью Кайей Евдокией

Вчера дочери 31-летней Хайден Панеттьери и 44-летнего Владимира Кличко Кайе Евдокии исполнилось шесть лет. Имениннице актриса посвятила трогательный пост в инстаграме: она опубликовала снимок торта в виде цифры шесть со свечками и праздничным декором и написала дочери нежное поздравление.

В этот день шесть лет назад я повстречала самое прекрасное (и сейчас уже не такое маленькое) создание. Не могу поверить, что моя малышка становится уже такой большой!

— написала Хайден и отметила в посте отца Кайи.

Дочь Панеттьери живет вместе с Кличко на Украине. После расставания родителей девочка осталась вместе со своим отцом на его родине. Хайден, которая постоянно проживает в США, старается по возможности навещать дочь, а также поддерживает с ней связь по FaceTime.

Прожив вместе 10 лет, актриса и бывший боксер остались в хороших отношениях. По словам источников, за бывшую возлюбленную Кличко искренне переживает. Последнее время в личной жизни Хайден много проблем. После разрыва с Кличко Панеттьери стала встречаться с актером Брайаном Хикерсоном, который неоднократно поднимал на нее руку. Дело дошло до суда, однако бойфренда Хайден простила и вернулась к нему. Лишь когда ситуация повторилась: он вновь ее избил, она решила навсегда с ним порвать. Летом она добилась, чтобы суд запретил Хикерсону приближаться к ней, и получила охранный ордер.









Владимир Кличко и Хайден Панеттьери с дочерью Кайей Евдокией

Оставив абьюзивные и токсичные отношения в прошлом, сейчас Хайден пытается начать новую жизнь.