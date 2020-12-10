Глобальные инвесторы внезапно ринулись в Китай

(Блумберг) — Увеличивающийся экономический разрыв между Китаем и другими развивающимися странами заставляет некоторых крупных инвесторов менять подход к распределению средств в этом классе активов.

Amundi Asset Management, управляющая активами почти на $2 триллиона, и Robeco размером в $190 миллиардов внедряют новые ориентированные исключительно на Китай стратегии на фоне роста спроса со стороны клиентов, ранее инвестировавших в страну через международные фонды, специализирующиеся на EM в целом. BNY Mellon Investment Management предпочитает делать ставку на восстановление экономики КНР, а BlackRock Inc. говорит, что как объект для инвестиций, Китай «стоит особняком от» других рынков EM.

Китай давно занимает особое положение в развивающемся мире в силу уникального сочетания размера своей экономики, темпов роста и глубины рынка. Однако для многих инвесторов эта уникальность была недостаточно явной, чтобы выделить страну из общего портфеля активов EM. Сейчас ситуация меняется: быстрое восстановление КНР после пандемии Covid-19 — и все сильнее ориентированная внутрь модель роста — делает отрыв страны слишком заметным, чтобы его можно было игнорировать.

Рост крупнейшей экономики Азии в 2021 году может составить 8,2%, в то время как в этом году Китай опережает другие государства EM по темпам развития на максимальную с 2009 года величину, свидетельствуют данные МВФ. Эталонный индекс акций КНР в 2020 году вырос на 22%, оставив далеко позади большинство фондовых индикаторов EM, а юань является одним из лучших по динамике среди валют развивающихся стран, укрепившись к доллару на 6,7%. Международные инвесторы вложили рекордный объем средств к китайские облигации и с начала года по октябрь на $10,4 миллиарда нарастили вложения в ориентированные на акции фонды Большого Китая, отслеживаемые Morningstar Inc. В то же время отток из фондов, инвестирующих в страны EM, составил $23,9 миллиарда.

«Безусловно, Китай — это отдельный случай», — сказал в интервью Ерлан Сыздыков, глобальный руководитель отдела развивающихся рынков в Amundi Asset Management.

«Китай — это очень крупная и очень диверсифицированная экономика, отличающаяся от других развивающихся государств. По возможностям она очень напоминает американскую экономику», — сказал Сыздыков.