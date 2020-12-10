Главные герои «Чудо-женщины: 1984» получили индивидуальные постеры

С приближением премьеры «Чудо-женщины: 1984» отдел маркетинга студии Warner Bros. все чаще делится новыми промоматериалами кинокомикса с Галь Гадот. На этот раз в Сети опубликовали очередную серию ярких постеров, посвященных всем ключевым персонажам блокбастера.

События нового фильма развернутся спустя четыре десятилетия после развязки оригинала. Сюжет перенесет главную героиню в 1984 год и расскажет о ее столкновении с коварным миллиардером и искателем древностей Максвеллом Лордом (Педро Паскаль). Могущественный магнат мечтает о мировом господстве, поэтому ищет древние артефакты, которые могут ему в этом помочь. Заручившись поддержкой ученой Барбары Энн Минервы (Кристен Уиг), он успешно двигается к своей цели, однако несчастный случай превращает научного сотрудника в разъяренную Женщину-кошку по прозвищу Гепарда. Теперь Минерва мечтает отомстить Лорду, а единственным его шансом на спасение становится Диана Принс (Гадот). В обмен на свою защиту бизнесмен воскрешает возлюбленного главной героини — погибшего в финале первого фильма шпиона Стива Тревера (Крис Пайн).

Западные СМИ уже посмотрели картину и единогласно пророчат сиквелу Пэтти Дженкинс огромный успех.