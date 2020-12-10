Фильм «9 1/2 недель» сравнили с «50 оттенков серого»: о чем известная кинолента

Известный фильм «9 1/2 недель», который выпустили в 1986 году, сравнили с популярной лентой «50 оттенков серого». Картина Эдриана Лайна также вышла на День святого Валентина в цензурированной версии, в которой изначально вырезали эротические моменты.

Так, в следующем году «9 1/2 недель» исполнится 35 лет. Именно с этого фильма началась легитимизация провокационных сюжетов в кино США, пишет Esquire.

Как стало известно, в то время вышедший фильм раскритиковали. На сегодняшний день «9 1/2 недель» является жуткой лентой о неконтролируемой страсти.

Главные герои фильма пытались найти ответы на многие важные вопросы. Например, как пережить кризис среднего возраста или же где заканчивается флирт и начинаются настоящие отношения.

Сюжет «9 1/2 недель»

Когда главная героиня Элизабет встречает Джона, ее уравновешенность улетучивается в одно мгновение. Соблазнитель втягивает ее в эффектную любовную игру, которая заставляет отказаться от прежних жизненных принципов.

Их свидания – это утоление голода, это мед, стекающий по ее груди, это клубника, которую он губами вынимает у нее изо рта.

Американская актриса Люси Хейл, которая пробовалась на роль Анастейши Стил в фильме «50 оттенков серого» рассказала, какого стыда потерпела на кастинге из-за откровенных монологов.

Известный актер Джейми Дорнан расскрыл правду о том, как снимались сцены сексуального характера.

Также позже Дорнан заявил, что больше не будет играть своего персонажа.

Звезда серии фильмов «50 оттенков» Дакота Джонсон заявила, что запускает личный бренд секс-игрушек.

Напомним, трилогия «50 оттенков серого» является эротическим романом британской писательницы Э. Л. Джеймс. Он рассказывает об истории отношений между предпринимателем Кристианом Греем и выпускницей университета Анастейшей Стил. Также в книге содержатся сцены откровенного сексуального характера.