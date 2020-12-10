ЕЦБ напечатает еще 500 миллиардов евро

Европейский центробанк готовится увеличить вливания в рынки и экономику зоны евро, чтобы сотнями миллиардов евро денежной эмиссии потушить пожар крупнейшего с Великой депрессии экономического спада.На заседании в среду совет управляющих ЕЦБ принял решение на 500 млрд евро увеличить объем выкупа активов, а также продлить все антикризисные меры.

Оставив без изменений процентные ставки — 0% по кредитам и минус 0,1% по депозитам, — ЕЦБ объявил о расширении экстренной программы QE (Pandemic Emergency Purchase Programme) c 1,35 до 1,85 трлн евро и пролонгировал ее действие до марта 2022 года. Срок сворачивания программы при этом отодвигается на 2024 год: до этого времени ЕЦБ продолжит держать на балансе купленные активы, реинвестируя средства, если наступит срок погашения по облигациям.

Вдобавок к экстренному QE продолжится регулярно: в рамках программы APP (Asset Purchase Programme) ЕЦБ будет ежемесячно добавлять на баланс государственный долг европейских правительств на 20 млрд евро, де-факто финансируя бюджетные дефициты за счет «печатного станка».

Помимо прямой денежной эмиссии за счет скупки активов ЕЦБ будет по-прежнему предлагать банкам бесплатные кредиты под ставку 0% годовых.

Программа экстренных займов (PELTRO) продлена на 2021 год, а программа долгосрочных кредитов (TLTRO на срок до трех лет) — до июня 2022 года, говорится в релизе регулятора. При этом еще полтора года будут действовать смягченные требования к залогам, которые предоставляют банки.

Вокруг европейской экономики, переживающей вторую волну Covid-19, «сохраняется высокий уровень неопределенности», заявила глава ЕЦБ Кристин Лагард на пресс-конференции: ВВП упадет на 2,2% в четвертом квартале и потеряет 7,3% по итогам года, а в следующем году отыграет лишь половину провала (+3,9%).

Расширение экстренных программ «отражает более длительный эффект от пандемии в отношении экономического роста и инфляции», заявила Лагард.

«Устойчивая поддержа со стороны монетарного стимулирования и поддержание благоприятных финансовых условий на период пандемии помогут уменьшить неопределенность и укрепить доверие, тем самым стимулируя потребление и инвестиции бизнеса», — заявила она.

С начала года баланс ЕЦБ увеличился уже на 2,2 триллиона евро. Из этой суммы 1,1 трлн евро банки получили в виде кредитов под нулевую ставку, а остаток ЕЦБ закачал в систему в виде чистой денежной эмиссии, скупая государственные и корпоративные облигации.

Но работающий на полную мощность «печатный станок» пока оказался бессилен остановить рост курса евро, который впервые за 2,5 года закрепился выше отметки 1,2 доллара.

Это вызывает беспокойство ЕЦБ, что косвенно признала и сама Лагард, отметившая, что евро «окажет давление на инфляцию».

Но хотя евро пробил условный «болевой порог» центробанка на отметке 1,2 доллара за евро, рынок сомневается, что у ЕЦБ «остался порох», чтобы остановить ралли курса, говорит главный стратег Mizuho Дайсуке Каракама.

Европейскую валюту поддерживает большой профицит внешней торговли, отмечает он: экспорт зоны евро превышает импорт. «Есть растущая уверенность, что дальнейшее QE не сможет оставить укрепление валюты, а центробанк исчерпал все возможные инструменты», — говорит Каракама.

Европа проигрывает гонку девальваций, что может еще больше усугубить положение экономики, которая, по прогнозу МВФ, рухнет на 8,3% в этом году.

«Укрепление евро на 10% к корзине валют торговых партнеров, как правило, уменьшает реальный ВВП примерно на 1% в течение двух лет», — говорит экономист Свен Яри Штен. Это же касается и инфляции, которая в таком сценарии будет замедляться на четверть процентного пункта каждый год.