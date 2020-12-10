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Джереми Айронс присоединился к проекту про убийство Гуччи

Джереми Айронс присоединился к проекту про убийство Гуччи

Британский актер снимется в новом режиссерском проекте Ридли Скотта «Гуччи», в котором также заняты Джаред Лето, Аль Пачино, Адам Драйвер и Леди Гага.

В основу сюжета легла книга Сары Гей Форден «Дом Гуччи: Сенсационная история убийства, безумия, гламура и жадности». Фильм расскажет о том, как в 1995 году Маурицио Гуччи, внук известного кутюрье, был застрелен на пороге своего офиса. Оказалось, что убийство заказала экс-супруга убитого Патриция Реджани (ее сыграет Леди Гага), которая была арестована, предстала перед судом и получила восемнадцатилетний тюремный срок.

Напомним, в настоящее время Ридли Скотт заканчивает работу над исторической рыцарской драмой «Последняя дуэль», в которой снялись Бен Аффлек, Мэтт Дэймон и опять-таки Адам Драйвер. Релиз запланирован на 8 января 2021.

10 декабря, 2020 | Category: Новости, Шоу-бизнес ﻿
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