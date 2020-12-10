Чедвик Боузман, Маколей Калкин и Коби Брайант попали в рейтинг самых обсуждаемых персон в Твиттере

Twitter составил рейтинг самых популярных постов этого непростого года. Больше всего внимания пользователей соцсети привлек твит с неутешительной новостью: в августе семья Чедвика Боузмана сообщила, что актер ушел из жизни после 4-летней борьбы с раком. На данный момент публикацию репостнули больше трех миллионов раз, а лайкнули — больше 7,5.

Отмечается, что самые популярные посты «охватывают весь спектр жизни в 2020 году: утраты, размышления, безумие, развлечения и немного юмора». Так, второй твит, ставший вирусным в интернете, — забавная шутка актера Энди Милонакиса, прокомментировавшего в мае запуск Crew Dragon с космонавтами на борту: «Поздравляю астронавтов, которые покинули сегодня Землю. Хороший выбор».

Попал в рейтинг и Маколей Калкин, который в конце августа ошарашил пользователей сети твитом, выбивающим почву из-под ног. «Эй, ребята, хотите почувствовать себя старыми? Мне 40. Не благодарите», — написал звезда фильмов «Один дома».

Пост актер набрал почти четыре миллиона лайков, уступив твиту Барака Обамы. В январе экс-президент США почтил память ушедшего из жизни Коби Брайанта. Напомним, легендарный баскетболист и его дочь погибли при крушении вертолета.