Boeing испытал палубный беспилотник MQ-25 с заправочным оборудованием

Американский авиастроительный концерн Boeing провел первые летные испытания прототипа палубного беспилотного летательного аппарата-заправщика MQ-25 Stingray с установленным заправочным оборудованием. Согласно сообщению концерна, испытания проводились совместно со специалистами ВМС США и были признаны успешными.

Заправочное оборудование было установлено на MQ-25 в июле 2020 года. MQ-25 получил один подвесной контейнер с системой «шланг-конус». Точно такие же сегодня устанавливаются на палубные истребители F/A-18E/F Super Hornet в случаях, когда необходимо производить дозаправку других таких же боевых самолетов. На беспилотнике контейнер подвесили на пилоне под левой консолью крыла. С тех пор аппарат проходил наземные испытания.

Первый полет MQ-25 с заправочным оборудованием продолжался 2,5 часа. Специалисты проверили влияние подвесного заправочного контейнера на аэродинамику летательного аппарата.

Boeing выиграл тендер на разработку палубного беспилотника MQ-25 в 2018 году. Компания получила контракт ВМС США на разработку, производство и проведение испытаний четырех аппаратов. MQ-25 получил трапециевидный в сечении фюзеляж и крыло нормальной стреловидности. Кили аппарата имеют большие углы наклона и в полете также выполняют роль горизонтальных стабилизаторов.