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Азербайджан и Турция отпраздновали победу в Нагорном Карабахе военным парадом с трофеями (фото, видео)

В Баку прошел крупный парад по поводу окончания войны в Нагорном Карабахе. За ним следят президенты Азербайджана и Турции Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган.

Турецкое агентство Anadolu называет мероприятие «Парадом Победы в честь освобождения Карабаха от армянской оккупации».

На параде показали трофеи, захваченные азербайджанцами при поддержке Турции в Карабахе.

Около 3 тыс. военнослужащих прошли по бакинской площади Свободы, на параде задействовали около 150 единиц боевой техники.

Алиев и Эрдоган уже посетили Аллею памяти погибших в военных конфликтах и возложили венки к Вечном огню. Оба политика также почтили память отца нынешнего президента, общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева, отмечает «Коммерсант».

 

10 декабря, 2020 | Category: Видео, Мир, Новости ﻿
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