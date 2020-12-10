Алиев назвал Ереван исторической землей Азербайджана

Зангезурский, Гейчинский и Иреванский районы Армении являются «историческими землями Азербайджана». Об этом заявил президент страны Ильхам Алиев во время парада победы в Баку, передает портал Liga.net.

Речь идет о территориях современной Армении, в том числе Ереване, Севане и Сюникской области.

По словам Алиева, «агрессивная политика Армении» началась еще в конце 1980-х годов, и «из-за нее сотни тысяч азербайджанцев, проживавших на территории нынешней Республики Армения, были изгнаны с земель своих прадедов».

Ранее 10 декабря в Баку прошел военный парад в честь победы в вооруженном конфликте в Нагорном Карабахе. На мероприятие специально прибыл турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган. Турция при этом направила на парад 2783 своих военнослужащих. Число выбрано неслучайно: таковы официальные военные потери Азербайджана.