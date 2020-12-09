Звезды «Форсажа» наконец помирились

Звезды серии приключенческих боевиков «Форсаж» Тайриз Гибсон и Дуэйн Джонсон уладили свои противоречия и помирились. Такое заявление прозвучало из уст самого Гибсона в программе популярного ведущего телеканала MTV Джоша Горовица. «Между прочим, мы со Скалой мирно разговаривали в течение четырех часов около трех недель назад. Да, мы разговаривали. Мы болтали не менее четырех часов, и это было здорово», — сказал актер.

Он также отметил, что не собирается добиваться создания спин-оффа для своего персонажа, так как «Форсаж» является «командным проектом». «Что интересно в «Форсаже», так это то, что он не касается каждого из нас в отдельности», — добавил Гибсон.

Напомним, что ранее он был очень недоволен стремлением Джонсона принять участие в спин-оффе «Форсажа». Гибсон считал, что таким образом его коллега по франшизе старается «перетянуть одеяло на себя. Актер даже грозил отказаться от съемок в девятой серии. «Мои любимые друзья из вселенной «Форсаж». С большим сожалением вынужден сообщить, что, если Дуэйн будет в «Форсаже 9″, то там точно не будет Романа Пирса», — заявлял он.

В свою очередь Джонсон объяснял поведение Гибсона «сложностями в личной жизни» и утверждал, что не намерен сам идти на примирение.