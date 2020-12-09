Зоологи заявили об открытии нового вида китов

Представители потенциально нового вида клюворылых китов. Simon Ager / Sea Shepherd

Экспедиция природоохранной организации Sea Shepherd, возможно, обнаружила у западного побережья Мексики новый вид китообразных из семейства клюворыловых. По словам участвующих в исследовании зоологов, три встреченных командой особи не похожи ни на один из известных видов. Кроме того, уникальными оказались издаваемые ими звуковые сигналы. Как сообщается на сайте Sea Shepherd, в ближайшее время специалисты изучат пробы воды из данной акватории на предмет следов ДНК, анализ которой поможет подтвердить существование нового вида.

Клюворылые киты (Ziphiidae) — одни из самых загадочных морских млекопитающих. Большую часть жизни они проводят в открытом океане и кормятся на больших глубинах, что затрудняет наблюдение за ними. Неудивительно, что некоторые виды этих животных известны исключительно по выброшенным на берег останкам. Судя по всему, подлинное видовое разнообразие клюворылых китов только предстоит установить: об этом свидетельствует тот факт, что новый представитель этой группы, так называемый малый плавун (Berardius minimus), обитающий на севере Тихого океана , был описан лишь в прошлом году.

Команде зоологов, работающих совместно с природоохранной организацией Sea Shepherd (она занимается охраной морской фауны и известна широкой публике благодаря атакам на китобойные суда и попыткам спасти исчезающих вакит (Phocoena sinus)), возможно, удалось обнаружить еще один неизвестный ранее вид клюворылых китов. Осенью нынешнего года исследователи отправились к островам Сан-Бенито у западного побережья Мексики, чтобы собрать больше информации о ремнезубе Перрина (Mesoplodon perrini). Этого клюворылого кита никогда не наблюдали в дикой природе, а все сведения о нем получены благодаря изучению шести особей, выброшенных на берега Калифорнии с 1975 по 1997 год.

Участники экспедиции Sea Shepherd выбрали острова Сан-Бенито неслучайно: в 2018 году в водах к северу от них был зафиксирован необычный акустический сигнал, который не соответствовал ни одному виду китообразных. Ранее похожий звук, получивший условное обозначение BW43, отмечали у берегов Калифорнии. Предполагалось, что этот сигнал принадлежит загадочному ремнезубу Перрина.

17 ноября в 160 километрах к северу от Сан-Бенито экспедиция наткнулась на группу из трех клюворылых китов, которые всплыли вдохнуть воздуха. Ученым удалось сделать фотографии и видеозаписи этих животных, а также записать их голоса с помощью подводных микрофонов. Изучив полученные данные, специалисты заявили, что с высокой долей вероятности встреченные ими клюворылые киты принадлежат к неизвестному ранее виду. Внешне эти животные не похожи ни на один известный вид китообразных, включая ремнезубов Перрина. Уникальными оказались и издаваемые ими звуки (с сигналом BW43 они также не совпадают).

Участники экспедиции отобрали пробы воды из акватории, где были встречены клюворылые киты. В лаборатории из нее попытаются выделить ДНК, чтобы подтвердить присутствие неизвестного вида и, возможно, даже определить его родственные связи. Однако когда именно новый вид китообразных получит официальное описание и будет ли он признан большинством специалистов, пока неясно.