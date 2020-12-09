Зеленский разместил в Twitter фото с Путиным и надеждой

Сегодня отмечается годовщина саммита в «нормандском формате» — он состоялся в Париже 9 декабря 2019 года.

Украинский лидер Владимир Зеленский посвятил этому событию публикацию в своем Twitter-аккаунте — он разместил совместное фото с президентом Франции Эммануэлем Макроном, президентом России Владимиром Путиным и канцлером Германии Ангелой Меркель. Лидеры сидят за круглым столом перед началом саммита.

Снимок Зеленский сопроводил подписью: «Путь к миру непростой, но знаю — мы сможем».

Добавим, по итогам переговоров год назад участники подписали итоговое коммюнике, которое предполагает дальнейшее выполнение Минских соглашений.