Умер главный соперник Лукашенко на первых президентских выборах в Белоруссии

Умер первый премьер-министр независимой Белоруссии Вячеслав Кебич, который был главным соперником Александра Лукашенко на президентских выборах 1994 года. Об этом сообщает Telegram-канал Tut.by.

В ноябре он заразился коронавирусной инфекцией, долгое время находился в больнице. Кебичу было 84 года.

Ранее Лукашенко рассказал, что Кебичу в преддверии выборов 1994 года предлагали его физически устранить. «После я узнал, что к моему альтернативному кандидату, Кебичу (мы же вдвоем остались во втором круге), пришли «доброжелатели» и предложили вариант: мы расстреливаем твою машину (его, Кебича) и Лукашенко, вы остаетесь живы, Лукашенко погибает. А поскольку мы были в альтернативе нацменам, «свалим это все на [оппозиционера Зенона] Позняка и [председателя Верховного Совета Станислава] Шушкевича, на националистов».

С 1990 по 1994 год Кебич был премьер-министром Белоруссии. Вместе с Шушкевичем он принимал участие в заключении Беловежских соглашений в декабре 1991 года. Позднее Кебич отмечал, что инициатором их подписания выступила российская делегация. «Вся эта поездка задумывалась не с целью подписания этого договора», поскольку никто из сторон не знал, что будет подготовлен такой документ, рассказывал политик. После подписания Беловежских соглашений СССР перестал существовать. Вскоре первый и последний президент Советского Союза Михаил Горбачев сложил свои полномочия.