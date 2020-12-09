Ученые нашли быстрый маршрут по Солнечной системе для путешествий

Исследователи обнаружили новый быстрый маршрут для путешествий по Солнечной системе. Он позволяет преодолеть кометам и астероидам расстояние от Юпитера до Нептуна менее чем за десять лет. Исследователи отмечают, что так можно отправлять космические аппараты в дальние районы нашей Солнечной системы, а также наблюдать околоземные объекты, которые могут столкнуться с нашей планетой.

Ученые наблюдали за динамической структурой этих маршрутов, которые образуют связанную между собой серию арок, простирающихся от пояса астероидов до Урана и далее. Эта вновь открытый маршрут, которые можно использовать в течение нескольких десятилетий, прежде чем небесные тела, которые могут этому помешать, изменят свое местоположение.

Наиболее заметные арочные структуры связаны с Юпитером и сильными гравитационными силами, которыми они обладают. Кометы, которые зависят от Юпитера, образуют маршруты, позволяющие другим небесным телам или космическим телам проходить рядом с ними. Однако некоторые из этих тел в конечном итоге столкнутся с Юпитером или покинут пределы Солнечной системы.

Полученные результаты нуждаются в дальнейшем изучении, чтобы определить, как они могут быть использованы космическими аппаратами. Ученые также хотят проконтролировать вероятность столкновения астероидов и метеоритов на этих маршрутах.