Ученые нашли быстрый маршрут по Солнечной системе для путешествий

Ученые нашли «быстрый маршрут» по Солнечной системе. Он позволяет небесным телам и, потенциально, космическим устройствам, быстрее преодолевать длинные расстояния.
Исследователи обнаружили новый быстрый маршрут для путешествий по Солнечной системе. Он позволяет преодолеть кометам и астероидам расстояние от Юпитера до Нептуна менее чем за десять лет. Исследователи отмечают, что так можно отправлять космические аппараты в дальние районы нашей Солнечной системы, а также наблюдать околоземные объекты, которые могут столкнуться с нашей планетой.
Ученые наблюдали за динамической структурой этих маршрутов, которые образуют связанную между собой серию арок, простирающихся от пояса астероидов до Урана и далее. Эта вновь открытый маршрут, которые можно использовать в течение нескольких десятилетий, прежде чем небесные тела, которые могут этому помешать, изменят свое местоположение.
Полученные результаты нуждаются в дальнейшем изучении, чтобы определить, как они могут быть использованы космическими аппаратами. Ученые также хотят проконтролировать вероятность столкновения астероидов и метеоритов на этих маршрутах.
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