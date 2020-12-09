Страны ЕС намерены снова продлить санкции против России

Европейские санкции против России с высокой долей вероятности будут продлены на саммите 10–11 декабря.

Как заявил источник РИА Новости, на встрече в Брюсселе лидеры страны ЕС обсудят выполнение Минских договоренностей по Донбассу и связанные с ними санкции.

Отмечается, что на данном этапе все страны выражают готовность продлить ограничительные меры, против этого не высказывался никто.

«Ни одна страна не указала, что санкции не должны быть продлены», — отметил источник.

Напомним, решение о продлении мер должно быть принято членами ЕС единогласно.