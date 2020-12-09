Ребенок Михаила Ефремова рассказал о своей небинарности: «Я ни рыба ни мясо, я кролик»

В середине октября 20-летний ребенок актера Михаила Ефремова и актрисы Ксении Качалиной, ранее известный как Анна-Мария, стал вести свои страницы в интернете от мужского имени Аэм Тиллмари. Не так давно он сделал каминг-аут как небинарный человек. На днях Аэм дал большое откровенное интервью Afisha Daily и рассказал о небинарности, воспитании и активистской деятельности.

В конце мая Аэм стал объектом общественного внимания из-за участия в передаче канала НТВ «Секрет на миллион», где он признался в своей гендерной небинарности и рассказал об отношениях с девушкой. Сейчас ребенок Михаила Ефремова просит называть себя Аэм Тиллмари.

Когда у меня спрашивают: «А ты че, трансуха?» — я стараюсь объяснять людям на достаточно простом языке: я ни рыба ни мясо, я кролик. Я мясо кролика — слишком жесткое, чтобы быть рыбой, слишком нежное, чтобы быть мясом. Небинарный человек не идентифицирует себя рамками дихотомии «мужское — женское». Он нечто среднее между розовым и голубым или вообще желтый — отдельный, сам по себе,

— сказал Аэм Тиллмари.

Я отлично понимаю, что «странная дочь Михаила Ефремова» и Аэм — это два разных человека, — признался Тиллмари.

Он отметил, что никогда не выбирал быть таким. Ребенок Михаила Ефремова считает, что гендерную идентичность никто не выбирает.

Я решил не скрывать, кто я такой. Многие говорят, что я «перебешусь», «это все временно» и что в определенный момент я найду себе прекрасного белого цисгендерного гетеросексуального образованного состоятельного мужчину и буду для него готовить щи-борщи,

— добавил Аэм.

Он выступает против пропаганды традиционных ценностей и уверен, что счастье — не в большой семье с кучей детей. Главное, по его мнению, быть собой и не подавлять свою идентичность.

На протяжении всей своей осознанной жизни я ощущал себя иным. Просто подростком был довольно сильно подвержен влиянию социума и очень долго в себе это подавлял,

— сказал Аэм.

О детстве

Тиллмари говорит, что его моральные принципы в детстве сложились на основе нескольких интернет-форумов, в том числе форума «Двач». Аэм признался, что родители его неоднократно били, что не могло не отразиться на психике. При этом, по словам Аэма, результатами абьюза, который он пережил в детском возрасте, стали «отличное чувство юмора и довольно внушительные суммы, потраченные на психотерапию». Что касается отношений с отцом, то до злополучной аварии он виделся с ним пару раз в неделю или две (родители Аэма в разводе).

Довольно стандартная фигура отдаленного отца, как у многих в России,

— признался он.

Про хейт и травлю

Аэм впервые столкнулся с травлей за то, что был другим, в 15 лет. По его словам, его долгое время преследовал сталкер. Он говорил об этом родным, но его беспокойство не воспринимали всерьез. Именно после этого случая ему захотелось изолироваться от общества. Возможно, поэтому так тяжело было Тиллмари справиться с вниманием журналистов после аварии с участием Ефремова.

Зато сейчас хейт Аэм больше не воспринимает близко к сердцу. Он подходит ко всему философски. Считает, когда люди агрессивно реагируют на отличающегося от них человека, они просто переживают и пугаются неизвестного.

О диагнозе и активизме



Аэму поставили диагноз — ПТСР (посттравматическое стрессовое расстройство).

Ты вроде бы забываешь о произошедшем травмирующем событии и пытаешься жить нормальной жизнью, не обращая внимания на кошмары и общее состояние печальной тяжести, но ровно до того момента, пока тебе в лицо не пихают триггеры, связанные с этим событием. И бывает сложно с собой совладать, когда их видишь,

— признался ребенок Ефремова.

Аэм называет себя активистом, он разрабатывает и публикует материалы, делится важной информацией с людьми, принимает участие в митингах и пикетах, выступает спикером на некоторых мероприятиях.

Помню самого себя в тринадцать лет, когда я ненавидел всех религиозных людей, считал, что православие — это неизбежный путь в рабство. Если я слышал церковный звон, внутри меня просыпалась куча маленьких бесят. Чтобы принять, что другая позиция имеет право на существование, требуется много ментальных усилий,

— подытожил он.