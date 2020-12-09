Princess Mononoke / Studio Ghibli, 1997

Лишь 40,5 процента лесов, существующих сегодня в мире, сохраняют целостность ландшафтов и не подверглись значительным изменениям из-за деятельности человека, причем менее трети таких территорий имеют природоохранный статус. Имеют низкую целостность или утратили целостность структуры под антропогенным влиянием 25,6 процента лесов, целостность 33,9 процента оставшихся лесов оценивается как средняя. К таким результатам пришли ученые, рассчитав значения индекса целостности лесного ландшафта для лесных биомов планеты. Статья опубликована в журнале Nature Communications.

Одна из наиболее масштабных экологических проблем современности — это обезлесение, то есть сведение лесного покрова ради нужд сельского хозяйства или лесной промышленности. На ее фоне не так много внимания уделяется тому, что и уцелевшие леса активно подвергаются антропогенной модификации структуры, видового состава и экологических функций. Из-за таких изменений они могут хуже справляться с оказанием экосистемных услуг — поглощением и консервацией углерода, сохранением биоразнообразия, регуляцией климата и обеспечением традиционного лесопользования.

Ученые под руководством Хэдли Грэнтема (Hedley Grantham) из Общества охраны природы в Нью-Йорке оценили сохранность лесного покрова планеты, не подвергшегося вырубкам. Для этого они ввели специальный индекс целостности лесных ландшафтов (Forest Landscape Integrity Index, FLII). Он может принимать значения от 0 до 10, где выделяются три категории — низкая целостность (≤6,0), средняя (6,0-9,6) и высокая (≥9,6). В расчетах значений индекса учитывались протяженность лесов, краевые эффекты и хозяйственную деятельность человека (охота, выборочные лесозаготовки, сельское хозяйство, развитие инфраструктуры).

Карта индекса целостности лесных ландшафтов в мире. A-G — выделенные лесные регионы, Н — обобщение по всем регионам. Размер каждого круга пропорционален площади лесов в регионе. Hedley Grantham et al. / Nature Communications, 2020.

Оказалось, что лишь 40,5 процента лесов в мире можно охарактеризовать как ландшафты с высокой целостностью. В основном они сосредоточены в России, Канаде, бассейне Амазонки, Центральной Африке (Республика Конго, Габон) и Новой Гвинее. Лишь 27 процентов площади целостных лесов находятся под государственной и международной охраной, большая же их часть доступна для хозяйственного использования.

25,6 процента лесов на планете обладают низкой целостностью, то есть в значительной степени модифицированы под влиянием человека. Большая их часть сосредоточена в Западной Африке, Юго-Восточной Азии (особенно в Индонезии и Малайзии), Центральной Европе и на юго-востоке США. Оставшиеся 33,9 процента лесов имеют среднюю целостность ландшафта. Авторы исследования отметили, что в мире уже вырублено порядка трети лесных массивов, и тот факт, что две трети оставшихся подвергаются антропогенным модификациям и становятся все менее устойчивыми, указывает на неизбежное снижение способности лесов осуществлять свои экологические функции.