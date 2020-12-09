Провисевшая 60 лет в кабинете картина оказалась утраченным шедевром

Висевшая больше 60 лет на стене кабинета администрации брюссельского района Сен-Жиль в Бельгии картина оказалась утраченным шедевром Якоба Йорданса, художника фламандской школы. Об этом сообщает BBC News.

На полотно «Святое семейство», которое работники администрации считали репродукцией, обратили внимание сотрудники Королевского института культурного наследия во время инвентаризации в 2019 году. Картину забрали для дальнейшего изучения и анализа.

Проведенные исследования показали, что полотно было написано в 1617 или 1618 году. Это первая вариация картины, поздние версии которой хранятся в ведущих музеях мира: в Эрмитаже в Санкт-Петербурге, Метрополитен-музее в Нью-Йорке и Старой пинакотеке в Мюнхене.

Йост Вандер Аувера (Joost Vander Auwera), старший куратор Королевских музеев изящных искусств Бельгии, отметил, что находка не только помогла точно датировать ранние работы Йорданса, но и позволила отследить историю одного из его самых значимых полотен. Он добавил, что деревянная панель, на которой была написана картина, была изготовлена из дерева, которое использовалось в работах другого фламандского живописца, Антониса ван Дейка. Аувера предположил, что оба художника в то время трудились в мастерской Рубенса.

Картина будет год находиться на реставрации и затем, в конце 2021 года, появится в одной из крупнейших коллекций Якоба Йорданса в мире — в Королевских музеях изящных искусств в Бельгии.