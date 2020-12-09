Портал IMDb назвал самых популярных восходящих звезд 2020 года

Ранее крупнейший в мире кинопортал IMDb назвал топ-10 звезд 2020 года, а сейчас появился также список самых популярных восходящих актеров.

Перечень составили на основе поисковых запросов более 200 миллионов пользователей портала за последние 12 месяцев. Об этом сообщается на IMDb.

«Среди отобранной группы звезд, которые впервые за всю свою карьеру в 2020 году попали в ежегодный топ-100 IMDb, эти 10 звезд стабильно занимали самые высокие места в таблице IMDbPro STARmeter в течение года», — говорится в сообщении.

Так, чаще всего пользователи IMDb заходили на страницу Ани Чалотры из «Ведьмака». На втором месте — Эйдан Галлахер («Академия Амбрелла»), а третью строчку занимает Мария Бакалова («Борат 2»).

Топ-10 восходящих звезд 2020 года по версии IMDb выглядит следующим образом:

Аня Чалотра

Эйдан Галлахер

Мария Бакалова

Лорен Лапкус

Виктория Педретти

Джерни Смоллетт

Альба Баптиста

Голшифте Фарахани

Фрейя Аллан

Диана Сильверс