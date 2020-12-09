Поправившуюся дочку Джонни Деппа застукали на шопинге

В этом году 21-летняя дочь Ванессы Паради и Джонни Деппа Лили-Роуз Депп мало появлялась на публике — коварный COVID-19 заставил и ее большую часть времени проводить дома. Однако вчера модель вышла на прогулку по Парижу. Вместе со своим приятелем Лили-Роуз отправилась на шопинг — похоже, предрождественская суета не обошла стороной и ее.

Звезда появилась на улице в черных брюках, белых кроссовках и укороченном черном пуховике. Сумка от Chanel завершила ее образ.

Пандемия коронавируса, безусловно, повлияла на жизнь и карьеру модели. Не всем ее запланированным проектам было суждено осуществиться, однако она тем не менее снялась в рекламной кампании круизной коллекции Chanel. Ну а к своей актерской карьере она вернется после того, как Голливуд вновь начнет полноценную работу: ей предстоит завершить съемки в нескольких картинах.

Этот год Лили-Роуз по большей части провела в Париже, где живет ее мать вместе со своим супругом Самюэлем Беншетри, а также 18-летний брат Джек. В США, где она раньше периодически жила, модель теперь не частый гость: во-первых, из-за приостановки съемок в кино у нее сейчас нет необходимости много времени проводить за океаном, а во-вторых, и личная жизнь звезды претерпела изменения. Она рассталась с известным голливудским актером Тимоти Шаламе, и теперь необходимости постоянно быть в США у нее нет.