Поцелуй Джастина Бибера и Селены Гомес стал самым популярным в Instagram

Несмотря на то, что Джастин Бибер (Justin Bieber) и Селена Гомес (Selena Gomez) расстались несколько лет назад, поклонники этой парочки до сих пор продолжают надеяться и верить, что однажды музыканты снова начнут встречаться. Ну а пока у них есть возможность пересматривать старые видео и фото этой сладкой парочки и вздыхать с чувством ностальгии.

Фанаты Селены уверены, что эти двое просто созданы друг для друга, ведь фотография их нежного поцелуя, которую Джастин выложил в своем Instagram-аккаунте в марте 2016 года, до сих пор остается одним из самых популярных снимков на его страничке – эта зернистая карточка набрала почти 4 миллиона лайков.

Конечно, с тех пор Instagram продвинулся вперед, и сейчас популярность снимка считается не в миллионах, а в десятках миллионов: самые популярные фото в соцсети за 2020 год набирают около 15 миллионов сердечек.

Но для тех времен такая бешеная активность пользователей, которые, к тому же, оставили под фото более миллиона комментариев, была чем-то из ряда вон выходящим.