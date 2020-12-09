Мировой Клуб страховщиков не хочет работать с Nord Stream 2

Несмотря на возобновление 5 декабря работ по укладке труб газопровода Nord Stream 2 в Балтийском море, до пуска проекта в эксплуатацию вряд ли дойдет из-за санкций США (CAATSA, PEESA, PEESCA).



Об этом заявил эксперт Hertie School of Governance, Берлин, Том О’Доннелл в эфире телеканала EuroNews, передает Укринформ.

«Трубопрововод, по сути, является мертвым», — заявил эксперт.

Для того, чтобы проект заработал, нужны страховые гарантии и сертификация. Впрочем, любая компания, которая попытается застраховать газопровод, подпадет теперь под американские санкции. «Клуб страховщиков», ассоциация, представляющая интересы почти 90% мировых страховых компаний, уже рекомендовала своим членам не вести бизнес в этом проекте. Организация по сертификации DVNGL тоже не будет сертифицировать трубу и суда, которые ее тянут. Все серьезные компании не хотят подпасть под санкции, ведь они работают над многими американскими проектами.

Десятки немецких компаний, имеющих отношение к обслуживанию российских судов, также получили удостоверения от американского правительства.



«Это очень эффективно для остановки проекта», — считает эксперт. Он не видит путей обойти санкции, которые в США поддержали обе партии.

В то же время О’Доннелл заметил, что немецкое правительство не хочет признать этот факт и нести ответственность перед компаниями, так это «деликатное дело». А ЕС, который никогда не поддерживал этот проект (Европарламент голосовал против него, Еврокомиссия также была последовательно против), не слишком заинтересован помогать правительству ФРГ. Когда Берлин и Москва пытались сделать все согласно немецким законам, Брюссель ввел в действие европейские законы, напомнил эксперт.

Новости, которые распространяют в последние дни о продолжении строительства и непременном введении газопровода в эксплуатацию, аналитик считает частью российских кампаний по дезинформации. О’Доннелл подчеркнул, что россияне, говоря о возобновлении строительства, упускают тот факт, что на глубине менее 30 км, к чему не применяются санкции, проходит только 2,6 км трубопровода, а остальные, особенно в датских водах, как раз подпадают под них.