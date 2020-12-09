Канье Уэста записали в отцы депрессивного рэпа

Исследователи проанализировали самые популярные рэп-треки, вышедшие с 1998 по 2018 год в США, и пришли к выводу, что со временем исполнители стали все чаще обращаться к темам психического здоровья. Так, за 20 лет в американском рэпе стали чаще встречаться упоминания депрессивных симптомов и борьбы с суицидальными наклонностями, а также возросла частота появления метафор, связанных с психическим состоянием. В частности, это может быть связано с выходом в 2008 году альбома «808s & Heartbreak» Канье Уэста, пишут ученые в журнале JAMA Pediatrics.

По семантике слов, используемых в письменной и устной речи, можно судить об общем настроении автора и даже его намерениях, поэтому анализ дискурса (автоматический или нет) в последние годы активно используют для диагностики симптомов разных психических заболеваний — включая депрессию. Во многом это похоже на то, как диагностируют психические расстройства специалисты, но, в целом, позволяет выделить и более тонкие намеки на наличие каких-то проблем.

Часто, поэтому, для анализа используют не интервью с психиатром, а обычную, повседневную речь или эссе на отвлеченные темы — это также дает возможность обнаружить какие-то симптомы и вне обращения за помощью. Алекс Крезович (Alex Kresovich) из Университета Северной Каролины в Чэпел-Хилл и его коллеги предположили, что определенный психический дискурс можно найти и в популярных песнях — и решили проверить это на рэп-музыке.

Для анализа ученые взяли 125 композиций — по 25 за каждый из пяти проанализированных лет (1998, 2003, 2008, 2013 и 2018). Данные предоставил аналитический отдел журнала Billboard: они отобрали популярные треки на основе частоты их появления по радио США и количества проданных копий за отдельно взятый год. В зависимости от года в список попали треки 50 Cent, Drake, Eminem, Jay-Z и других исполнителей.

Сам анализ исследователи провели вручную, воспользовавшись Диагностическим и статистическим руководством по психическим расстройствам (DSM), — точно так же, как это делают психиатры. Разобрав тексты каждого трека, ученые выделили строчки, которые говорят о наличии тревожных мыслей, депрессивных состояний и суицидальных наклонностей, а также отметили метафоры, говорящие о борьбе с негативными мыслями или психическими проблемами. Дополнительно исследователи также отметили упоминания в текстах треков распространенных стрессоров: власти, веры, личной жизни, работы, финансовых трудностей, социальных проблем и других.

Из всех проанализированных треков упоминания тревоги исследователи обнаружили в 35, депрессивных симптомов — в 28, суицидальные мысли прослеживались в 8 треках, а метафоры психических трудностей — в 26. В целом, с 1998 по 2018 год в рэп-треках возросло упоминание депрессивных мыслей и состояний (p = 0,03), а также упоминаний мыслей о суициде (p = 0,02), а также со временем в композициях стало в целом значительно (p < 0,001) больше метафор психического здоровья, а вот упоминаний тревоги больше со временем не стало. В качестве самых распространенных стрессоров, которые упоминались в композициях, авторы перечислили проблемы в личной жизни, а также социальные и общественные трудности.

Исследователи также заметили, что распространение риторики психического здоровья в рэпе сильно возросло после 2008 года. Предположительно, по словам авторов, это может быть связано с выходом в этом году альбома «808s & Heartbreak» Канье Уэста, который рэпер записал вскоре после смерти матери и расставания с невестой: находясь под впечатлением от этих событий, музыкант также рефлексирует на тему собственного экзистенциального кризиса. В частности, авторы работы также отметили, что многие проанализированные треки, вышедшие после 2008 года, были записаны исполнителями, которые упоминали Уэста в числе своих вдохновителей.

Рэп до сих пор остается одним из самых популярных музыкальных жанров в США и по всему миру. Авторы работы считают, что, обсуждая темы психического здоровья и говоря о своих проблемах и борьбой с тревожностью, депрессией и суицидальными наклонностями, музыканты могут снять стигму с психических расстройств и помочь другим людям понять, что им, возможно, нужна помощь.