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Из-за коронавируса отменили Мюнхенскую конференцию по безопасности

Запланированная на февраль 2021 года Мюнхенская конференция по безопасности переносится на неопределенный срок.

Глава оргкомитета Вольфганг Ишингер заявил, что проведение 57-й конференции пока невозможно из-за пандемии коронавируса. Он напомнил, что мероприятие более полувека проходило ежегодно в штатном режиме.

«В следующем году продолжающаяся пандемия помешает нам провести конференцию, как планировалось изначально, с 19 по 21 февраля 2021 года», — цитирует Ишингера пресс-служба мероприятия.

Председатель выразил надежду, что условия позволят провести конференцию в традиционном формате до конца следующего года. Новая дата будет объявлена, как только решение об этом подтвердят соответствующие органы. По словам Ишингера, это будет не ранее конца апреля.

9 декабря, 2020 | Category: Мир, Новости ﻿
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