Исследование — птицы больше успокаивают людей, чем деньги

Немецкие ученые выяснили, что разнообразие видов птиц на территории европейских стран положительно коррелирует с уровнем удовлетворенности жизнью у жителей этих стран. При этом повышение птичьего разнообразия на 10 процентов связано с большим повышением удовлетворенности жизнью, чем повышение дохода на те же 10 процентов. Также значение имеет доступ к парковым зонам, а вот многообразие млекопитающих и деревьев на удовлетворенность не влияют, говорится в исследовании, опубликованном в журнале Ecological Economics.

Оценить нематериальный эффект природы — ее влияние на душевное состояние и самочувствие человека — непросто, поскольку он по определению субъективен, и его трудно концептуализировать. Однако это могло бы дать дополнительную информацию для управления природными ресурсами и принятия политических решений. Ученые пытаются решить эту проблему, сопоставляя хотя бы объективные параметры благосостояния людей на определенной территории с уровнем ее биоразнообразия и рекреационных ресурсов. Однако, большинство таких исследований ограничены по территории и набору параметров, например, сосредоточены только на водных объектах или городских парках и учитывают только данные полевого мониторинга нескольких видов.

Экологи и экономист под руководством Джоэла Метхорста (Joel Methorst) из Немецкого центра комплексных исследований биоразнообразия Галле-Йена-Лейпциг для оценки субъективного влияния природы на качество жизни людей использовали уровень удовлетворенности жизнью. Исследователи взяли готовую эконометрическую модель, которая оценивает корреляцию уровня удовлетворенности жизнью с суммой многих социально-экономических параметров — пола, возраста, дохода домохозяйства, типа жилого района (городской или сельский), уровня образования, состояния здоровья, доступа к зеленым зонам и так далее.

К этой модели ученые добавили дополнительные параметры уровня биоразнообразия в регионе, а именно — разнообразия видов птиц, животных, деревьев (за неимением информации по всем растениям) и природных ландшафтов. Также исследователи использовали готовые данные из ранее проведенных исследований. В частности, социально-экономические показатели и уровень удовлетворенности жизнью взяли из Европейского исследования качества жизни 2012 года (European Quality of Life Survey).

Всего в анализе использовали данные о 26749 жителях 26 странах Европы. Данные о биоразнообразии взяли из атласов, карт ареалов, спутниковых снимков и мониторинговых исследований распространения видов на той или иной территории. Для каждой территории оценили плотность зеленых насаждений, процент заповедников, площадь поверхности водоемов и разнообразие ландшафтов (наличие низин и возвышенностей), поскольку разнообразные пейзажи более живописны, а значит более благоприятны для человеческой психики.

После этого ученые стали оценивать, как на зависимую переменную (уровень удовлетворенности жизнью) влияют независимые переменные (разнообразие видов птиц, животных, деревьев, пейзажей, наличие заповедников, доступ к зеленым зонам и паркам), подставляя эти переменные в модель поочередно.

Оказалось, что с удовлетворенностью жизнью положительно коррелирует богатство видов птиц. Чтобы проверить эту взаимосвязь, ученые оценили, что будет, если пропорционально увеличить на 10 процентов видовое богатство птиц в регионе (плюс еще 14 видов) и доход домохозяйства (плюс еще 124 евро). Оказалось, что первое повышало коэффициент удовлетворенности на 0,052, а второе — на 0,034. Следовательно, увеличение видового разнообразия птиц на 10 процентов связано с повышением удовлетворенности жизнью примерно в 1,53 раза больше, чем аналогичное пропорциональное увеличение доходов. При этом богатство видов млекопитающих или деревьев на определенной территории существенно на уровень удовлетворенности жизнью не влияет.

Зависимость удовлетворенности жизнью от повышения на 10% видового разнообразия птиц и дохода домохозяйства

Что касается других характеристик, то ученые обнаружили положительную взаимосвязь между удовлетворенностью и доступом людей к зонам отдыха. Результаты всех моделирований показали, что люди более довольны жизнью, когда могут легко попасть в ближайший парк или погулять по лесу. А вот разнообразие ландшафтов на это никак не влияет. Авторы призывают с аккуратностью интерпретировать результаты их исследования — результаты моделирования отражают корреляцию, что не означает причинно-следственной связи в реальности.