Илон Маск раздал полезные советы для бизнесменов

Основатель и глава Tesla и SpaceX Илон Маск принялся учить работать других руководителей компаний, пишет The Wall Street Journal. На ежегодном мероприятии, организованном изданием, бизнесмен дал несколько советов коллегам и конкурентам.

По словам Маска, нынешние руководители уделяют слишком много внимания и времени составлению презентаций в PowerPoint и корпоративным совещаниям. Вместо этого им следует сосредоточиться на улучшении качества продукции.

«Уделяют ли руководители корпоративной Америки достаточно внимания улучшению продукта? Я думаю, ответ — нет. Тратьте меньше времени на финансы, проводите меньше времени в комнатах для собраний, тратьте меньше времени на PowerPoint и больше на попытки сделать ваш продукт настолько замечательным, насколько это возможно», — отметил глава Tesla.

Большая часть инноваций в мире, по его мнению, происходит благодаря постоянному совершенствованию компаний и их руководителей, а не единичной прорывной идее. Бизнесмены и топ-менеджеры должны быть «абсолютными перфекционистами», заключил Маск.